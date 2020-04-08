Валюту на $50 млн реализовал квазигоссектор на рынке РК с 26 по31 марта – Нацбанк

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Реализованный квазигосударственным сектором объем валютной выручки в последнюю неделю марта составил $50 млн, сообщает Национальный банк.

«Обязательная продажа части валютной выручки началась с 26 марта, реализованный объем на 31марта составил $50 млн», — говорится в сообщении Нацбанка в среду.

Квазигосударственный сектор, согласно решению правительства, обязан продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке в период ЧП.

Также, Нацбанк в рамках мер по поддержке денежного рынка продолжает предоставлять ликвидность в тенге под залог ценных бумаг, а также под залог валюты (операции своп).

«Мы также осуществили завоз наличной иностранной валюты из-за рубежа и продаем ее банкам в стандартном режиме. Недостатка наличной иностранной валюты в Казахстане нет. Для предотвращения спекулятивного завышения курса обменными пунктами Нацбанком было принято решение об установлении пределов отклонений курса покупки от курса продажи иностранной валюты», — говорится в сообщении.

К началу апреля на финансовых рынках, по данным Нацбанка, появились позитивные сигналы.

«Меры поддержки со стороны Федерального резерва и других центральных банков, выделение рекордных $2 трлн от правительства США в значительной мере успокоили рынки. После коррекции цена на нефть стабилизировалась в ожидании возвращения за стол переговоров крупнейших производителей нефти 9-10 апреля», — говорится в документе.