Джакишев: Радиоактивные отходы как источник сырья для новых АЭС – это вечный двигатель

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Если радиоактивные отходы становятся новым источником сырья для новых атомных станций, это фактически вечный двигатель бесконечной энергии, считает бывший руководитель АО «НАК «Казатомпром» Мухтар Джакишев.

«Критики атомной энергетики говорят, что нет решения проблемы с радиоактивными отходами. Когда речь звучит так, что нет решения проблемы с радиоактивными отходами, это звучит некрасиво. Но на самом деле, если радиоактивные отходы, становятся новым источником сырья для новых атомных станций, это фактически вечный двигатель бесконечной энергии. Это уже не радиоактивные отходы, это источник электроэнергии для станций нового поколения», — сказал Джакишев в среду в прямом эфире в Facebook.

Также он прокомментировал страхи перед атомной энергетикой.

«Мы говорим, что атомная энергетика – это опасно и страшно. Понимаете, все те атомные станции, которые на сегодняшний момент работают, большинство из них, та же Фукусима в Японии, это все-таки атомные станции, построенные в прошлом веке, в 70-ых годах. Это так же, как посадить на машину 30-ых годов или вы поедете на современной машине. Конечно, уровень безопасности перемещения на этих двух машинах он разный совершенно. Есть атомные станции нового поколения 3+. Они уже достаточно безопасны. Если эти атомные станции придут на смену тем старым станциям, которые функционируют, то, конечно, мы резко увеличим безопасность атомной энергетики», — добавил экс-глава «Казатомпрома».