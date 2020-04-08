Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ — Казахстан возобновил доставку металлопроката из Китая в Россию, сообщает пресс-служба АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

«KTZ Express возобновлена доставка металлопроката из Китая в Россию. Очередной поезд, состоящий из 84 контейнеров с прокатом железа общим весом 2,4 тыс. тонн, отправлен в конце марта со станции Урумчи (СУАР, КНР) через казахстанский пограничный переход Достык в направлении станции Муром-1 (РФ). Далее доставка груза осуществится на завод ООО «РусТехнологии Муром», который является крупнейшим производителем оцинкованной стали в России», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, протяженность маршрута по колее 1520 составляет 4,3 тыс. км, которые ускоренный поезд преодолел за семь суток.

«В перспективе поезд будет отправляться на регулярной основе два раза в месяц. Партнером АО «KTZ Express» в данном проекте выступает ПАО «Трансконтейнер», — резюмируется в сообщении.