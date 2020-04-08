«Елбасы: Когда мы едины – мы непобедимы». «Продление карантина в Казахстане погубит столицы?». «Борьба с коронавирусом не должна превращаться в войну с населением». «Карантин в стране будут снимать поэтапно, а межобластные границы, видимо, откроются не скоро»

Сетевой Казахстан 8 апреля 2020г.

KAZPRAVDA . KZ . «Нурсултан Назарбаев встретился с Премьер-министром РК» — Первый Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ встретился с Премьер-министром Аскаром МАМИНЫМ. В ходе встречи Первый Президент Казахстана подчеркнул, что благодаря принятым мерам удалось снизить темпы распространения коронавирусной инфекции. Елбасы отметил значимость качественной реализации поручений Главы государства. «Важно довести все начинания Президента до людей на местах. Об этом я также говорил в ходе телефонных разговоров с акимами регионов«, — сказал Первый Президент Казахстана. В то же время Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на необходимости обеспечения экономической безопасности в сложившейся ситуации.

«Опубликована статья Елбасы «Когда мы едины – мы непобедимы» с обращением к народу Казахстана» — Пресс-служба Первого Президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА опубликовала статью Елбасы «Когда мы едины – мы непобедимы», в которой он обращается к народу Казахстана — Здоровье нации и безопасность государства – неразделимые понятия. Государство принимает все необходимые меры для того, чтобы преодолеть имеющиеся трудности. Ни один человек, ни один гражданин нашей страны не останется без поддержки. Мы – единая страна, сплоченный народ. Я всегда был вместе с народом. И сегодня я вместе с вами. Мы вместе. Не сгибаясь перед трудностями, сбережем наше единство и согласие. Только тогда мы сможем сохранить независимость и быть достойными нашей великой цели «Мәңгілік ел».

IA — CENTR . RU . Газиз АБИШЕВ – «Продление карантина в Казахстане погубит столицы?» — Казахстану необходимо внимательно взвесить все «за» и «против», прежде чем принимать решение о продлении карантина до мая. Выбор стоит между, как бы парадоксально это не звучало, гуманным карантином и брутальной свободой. На второй неделе вынужденного домашнего карантина жители Нур-Султана и Алматы задаются вопросом: как долго он продлится – ещё две недели, четыре или же все шесть. Для одних это вопрос скуки и желания развеяться, для других – вопрос элементарного выживания… Так или иначе, снятие к середине апреля жёсткого карантинного режима в двух крупнейших городах Казахстана, генерирующих 30% его ВВП, стоит на повестке дня. Вопрос лишь в том, что выберет для граждан государство: условно-гуманный тотальный карантин, или же в чём-то брутальную, но взвешенную и осторожную свободу действий.

EXCLUSIVE . KZ . «Надо срочно отменять карантин!» — Известный предприниматель Медеу СЕРИКБАЕВ считает, что Казахстану нужно последовать примеру Беларуси и отменить карантин, одновременно внедрив жесткую дисциплину за несоблюдение санитарных норм. Иначе мы получим вспышку преступности, когда будут грабить из-за палки колбасы, как это было в 90-е. И тогда количество жертв будет гораздо больше.

INFORMBURO . KZ . «Айдос Сарым: Наши акиматы и министерства только учатся работать со своим населением» — Во второй части интервью казахстанский политолог объясняет, почему к испытанию коронавирусом оказались не готовы и развитые демократии, и закрытые автократии — Карантин в стране будут снимать поэтапно, а мировые и межобластные границы, видимо, откроются не скоро… Одно то, что мы не стали просить помощи у МВФ или других организаций, а обходимся своими силами, – это всё-таки говорит в пользу того, что решение о Нацфонде было правильным и у страны есть запас прочности.

«Где и как строят госпиталь для заражённых коронавирусом в Нур-Султане. Репортаж» — BI Group обязалась построить госпиталь за две недели. По планам больница должна принять первых пациентов 15-17 апреля. 3 апреля министр здравоохранения РК Елжан БИРТАНОВ на заседании госкомиссии по ЧП заявил, что в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте построят быстровозводимые инфекционные госпитали для заражённых Covid-19.

RATEL . KZ . Эрик БАЙЖУНУСОВ – «О второй волне коронавируса» — В мае всё спадёт. Благодаря карантину и благодаря всем нам. Потому что мы высидели дома. Вытерпели. Молодцы. Этим мы спасли сотни, а то и тысячи жизней. Впервые за всю историю нашей страны мы на себе почувствовали, что такое эпидемия и что такое карантин. Но. Это вирусная инфекция и её привычки и манеры точно такие же, как и у гриппа и ОРВИ. Стало быть, надо прогнозировать ее поведение наперёд. Если это так, то надо ожидать вторую волну. После снятия карантина нам всё равно надо продолжать соблюдать профилактические меры. То есть мыть руки, соблюдать режим, беречь наших стариков, больных и детей. И это очень важно.

365 INFO . KZ . «Нужно обратить внимание на людей, оставшихся без работы из-за карантина» — Под председательством Дариги НАЗАРБАЕВОЙ состоялось заседание бюро сената парламента Республики Казахстан. Были рассмотрены вопросы распределения между комитетами одобренных мажилисом законопроектов, а также одобрена повестка очередного заседания сената, которое запланировано на 9 апреля. Председатели комитетов проинформировали о подготовке вопросов, которые будут рассмотрены на заседании. Выступившая на заседании бюро председатель сената Д. Назарбаева подчеркнула, что президентом страны и Государственной комиссией по обеспечению режима чрезвычайного положения очень оперативно и на опережение принимаются все необходимые меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

TIME . KZ . «Деза о дезинфекции» — В Алматы с введением карантина из-за коронавируса дезинфекция подъездов, лифтов и дворов многоэтажных домов изначально была возложена на КСК. Однако через неделю городские власти пересмотрели это решение — взяли санобработку общедомового имущества на себя: стало понятно, что кооперативы не справляются с этой задачей. 25 марта 32 бригады центра дезинфекции приступили к обработке, позже их количество увеличилось до 70. В общей сложности в работах заняты 500 человек.

«Психоз на нервной почве» — Из-за коронавируса жертвы бытового насилия в Казахстане оказались в безвыходном положении. — Как только стало известно, что в Алматы введут ограничительные меры, мы сразу же обратились в управление социального благосостояния с просьбой выделить нам помещение под временный кризисный центр, — рассказывает председатель Союза кризисных центров Казахстана Зульфия БАЙСАКОВА. — Если в январе по телефону доверия обратилось около 150 человек, то в марте их было уже 199, и большая часть звонила именно после 20 марта, когда в стране был объявлен режим ЧП, а в Алматы и Нур-Султане — карантин. Большинство из них женщины.

CARAVAN . KZ . ««Важно спасти жизни, а не то, на каком языке об этом скажут»: Тасибеков о «скандале» с брифингами на русском языке» — Канат ТАСИБЕКОВ объяснил, почему в период пандемии коронавируса граждане «не имеют права» требовать проведения брифингов минздрава на казахском языке, как нужно доносить информацию о пандемии до казахскоязычного населения и почему необходимо повышать уровень владения госязыком среди чиновников.

««Спустил с балкона нитку и попросил привязать пакет с заказом» – как работают курьеры во время карантина» — Представитель одной из компаний по доставке в Алматы рассказал корреспонденту о трудовых буднях в условиях карантина. Ердосу ТЫНЫШПАЮ 24 года, он работает доставщиком с декабря, так что успел застать как «мирное время», так и чрезвычайное положение. Его семья сейчас живёт в Алматинской области, а сам он работает в южной столице. Ердос не увидит своих родственников до конца карантина. Он арендует жильё в Алматы, чтобы содержать себя и своих близких.

AZATTYQ . ORG . ««Так или иначе придется брать из Нацфонда». Коронавирус, нефть и Казахстан» — Как низкие цены на нефть и коронавирусный кризис сказываются на экономике Казахстана? Ожидать ли затяжную рецессию и каким будет курс тенге к доллару? Об этом и не только Азаттык поговорил с основателем онлайн-проекта Ekonomist.kz экономистом Касымханом КАППАРОВЫМ, который считает, что правительство запаздывает с пакетом экономических мер.

««Не возвращайтесь». Как живут в сёлах Алматинской области» — После закрытия Алматы на карантин многие жители окрестных сёл оказались в непростом положении. Не имея возможности поехать в город, люди пытаются искать другие источники заработка. Желающие получить пособие в размере 42 500 тенге, не побоявшись коронавируса, собрались перед зданием акимата. Репортер Азаттыка побывал в селе Жанашамалган и ознакомился с ситуацией в сельском округе.

EXPRESS — K . KZ . Александр КАМИНСКИЙ — «Борьба с коронавирусом не должна превращаться в войну с населением» — Чрезвычайное положение – прекрасное время для местных властей, чтобы продемонстрировать свою буйную фантазию, неукротимую энергию и безжалостную решительность. Понятие, что карантин вводился, чтобы остановить эпидемию, как-то незаметно ушло на второй-третий план. Вместо борьбы с коронавирусом начинается война с населением. Это неудивительно. Мало кто из лиц, принимающих решения, имеет хоть какое-то понятие об эпидемиологии, и поэтому все действуют кто во что горазд. Кто привык запрещать – запрещает. Для кого естественно штрафовать – тот штрафует. Чиновничья иерархия живет своей жизнью, а коронавирус – своей. Эпизодически они как-то пересекаются, но в общем-то друг другу совсем не мешают.

MATRITCA . KZ . Ерлан САИРОВ, член НСОД – «От изначального проекта закона о мирных собраниях осталось только название» — В Мажилисе Парламента идет работа по принятию закона «О мирных собраниях». Работа идет в онлайн-режиме, как говорится, «нет худа без добра», на ходу учимся цифровым технологиям. Министерство информации, разработчик закона с пониманием относилось к рекомендациям представителей общества в сторону либерализации закона, многие разумные предложения поступили со стороны депутатов Мажилиса Парламента. Хочу выразить благодарность всем участникам процесса за волю к компромиссу.

KAPITAL . KZ . «Александр Лезговко: Мы понимаем, насколько важна качественная связь в это непростое время» — Сегодня на переднем краю борьбы с эпидемией коронавируса, безусловно, находятся медики. Однако ключевую роль в ситуации, когда вся страна перешла на режим самоизоляции, когда непосредственное общение людей затруднено и даже невозможно, играет связь. Именно от ее бесперебойной и безаварийной работы зависит практически все. Так же как в культовом в прошлом веке американском фильме «Почтальон» связь стала главной артерией жизнеобеспечения и жизнедеятельности страны. На вопросы «Капитала» о том, как работают связисты в условиях ЧП, насколько увеличилась на них нагрузка и как они обеспечивают надежность системы, ответил главный технический директор АО «Казахтелеком» Александр ЛЕЗГОВКО.

LITER . KZ . «Как прошел первый день дистанционного обучения в Казахстане. Мнения родителей и учеников» — Еще три месяца назад, когда Китай захватила волна зараженных коронавирусом, для казахстанцев заболевание казалось чем-то далеким. Догадывался ли кто-нибудь, что спустя некоторое время КВИ захватит весь мир: повсюду будет объявлен карантин, люди будут сидеть дома, а школьники учиться дистанционно? Так, 6 апреля прошел первый день обучения в онлайн режиме. IV четверть для казахстанских школьников началась с теле-уроков, закрепления материала по скайпу и звонков учителей. О том, как прошел первый день занятий нам поведали родители, которые принимают непосредственное участие в онлайн-уроках своих детей.

«Как сохранить любовь за время карантина. Советы психолога» — Карантин предоставил шанс разобраться парам в своих отношениях. Убежать из дома к друзьям или на работу — не получится. Кто-то переживает любовь на расстоянии, кому-то тяжело дается целые сутки проводить вместе, а кто-то планирует разводиться, как только карантин закончится. Журналист Liter.kz поговорила с психологом-консультантом Дарминой ПОПОВОЙ, чтобы узнать, как сохранить романтические отношения во время карантина.

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