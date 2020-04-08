Мажилис одобрил законопроект «О ветеранах» во втором чтении

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты мажилиса парламента РК одобрили законопроект «О ветеранах» во втором чтении.

«Данный законопроект систематизирует выделение льгот для ветеранов и лиц к ним приравненных. Также в нем выделена новая категория ветеранов, участвующих в боевых действиях на территории других государств», — сказал депутат мажилиса парламента РК Бейбит Мамраев на заседании нижней палаты в ходе обсуждения законопроекта в среду.

Депутатами законопроект был одобрен и передан на рассмотрение в сенат парламента РК.