Мажилис одобрил законопроект «О ветеранах» во втором чтении

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Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты мажилиса парламента РК одобрили законопроект «О ветеранах» во втором чтении.

«Данный законопроект систематизирует выделение льгот для ветеранов и лиц к ним приравненных. Также в нем выделена новая категория ветеранов, участвующих в боевых действиях на территории других государств», — сказал депутат мажилиса парламента РК Бейбит Мамраев на заседании нижней палаты в ходе обсуждения законопроекта в среду.

Депутатами законопроект был одобрен и передан на рассмотрение в сенат парламента РК.

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