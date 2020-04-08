Поправки в законодательство о налогообложении одобрил мажилис

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Депутаты мажилиса парламента РК одобрили проект Закона РК «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения» во втором чтении.

«Поправки связаны в связи с принятием Закона РК «О ветеранах» для оказания льгот ветеранам, участвовавшим в боевых конфликтах на территории других государств», — сказал депутат мажилиса парламента РК Бейбит Мамраев на заседании нижней палаты в ходе обсуждения законопроекта в среду.

Депутатами законопроект был одобрен и передан на рассмотрение в сенат парламента РК.