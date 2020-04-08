Мажилис убрал норму о предоставлении СМИ фото- и видеосъемки митингов госорганам

Новости 46 0

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Депутаты мажилиса парламента РК исключили из проекта закона норму об обязанности СМИ предоставлять фото- и видеосъемку митингов госорганам.

«Рабочая группа полностью изменила статью седьмую законопроекта. Из нее исключены запреты и обязанности, ограничивающие деятельность журналистов. Например, норма, обязывающая их предоставлять государственным органам фото- и видеоматериалы мирного собрания», — сообщил на пленарном заседании мажилиса депутат Канат Мусин.

Мажилисмены поддержали предложение рабочей группы.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили проект поправок об ужесточении наказаний за нарушение закона о мирных собраниях во втором чтении.

Похожие материалы:

  1. Мажилис одобрил ужесточение наказаний за нарушение закона о мирных собраниях
  2. Участников митингов могут обязать предоставлять фото и видеозапись собраний госорганам в РК
  3. Организаторов мирных собраний могут обязать носить отличительные знаки в Казахстане
  4. Мажилис РК принял в первом чтении законопроект о порядке проведения мирных собраний
  5. Карантин в Алматы: Обстановка на блокпосту по Талгарской трассе (фото)

Новости партнеров

Загрузка...