Мажилис убрал норму о предоставлении СМИ фото- и видеосъемки митингов госорганам

Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Депутаты мажилиса парламента РК исключили из проекта закона норму об обязанности СМИ предоставлять фото- и видеосъемку митингов госорганам.

«Рабочая группа полностью изменила статью седьмую законопроекта. Из нее исключены запреты и обязанности, ограничивающие деятельность журналистов. Например, норма, обязывающая их предоставлять государственным органам фото- и видеоматериалы мирного собрания», — сообщил на пленарном заседании мажилиса депутат Канат Мусин.

Мажилисмены поддержали предложение рабочей группы.

Ранее сообщалось, что депутаты мажилиса парламента Казахстана одобрили проект поправок об ужесточении наказаний за нарушение закона о мирных собраниях во втором чтении.