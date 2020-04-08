Этот кризис по сравнению с кризисом 1997 года будет гораздо тяжелей – Джакишев

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Этот кризис по сравнению с кризисом 1997 года будет гораздо тяжелей, считает бывший руководитель АО «НАК «Казатомпром» Мухтар Джакишев.

«Если мы раньше сталкивались с падением цены на нефть – это был 1997 год, когда цена на нефть падала достаточно сильно, но в то время работали другие отрасли экономики, и другие отрасли экономики худо-бедно давали какой-то определенный доход в бюджет. На сегодняшний момент помимо того, что цена на нефть упала катастрофически, остальные сферы экономики, которые также вносят достаточно большой вклад в ВВП нашей страны, они перестают работать – перестают сфера услуг, транспортные услуги исчезают. Если эти сферы хоть какой-то вклад в бюджет вносили, на сегодняшний момент этот вклад вносить не будут. Более того, они нуждаются в господдержке. В противном случае, когда наступит так называемый отскок – период после карантина – если не делать господдержку этих отраслей, это может привести к тому, что огромное количество людей останется без рабочих мест. Поэтому этот кризис по сравнению с 1997 года кризисом будет намного сложнее», — сообщил Джакишев в среду во время видео-конференции в Facebook.

Одной из причин он назвал отсутствие налоговых поступлений от других отраслей, которые работали в 1997 году.

«Во-вторых, в период карантина надо получать зарплаты. Я общался с предпринимателями, которые не получая никаких доходов, платят зарплаты своим сотрудникам. Не имея дохода, они несут расходную часть. Они несут убытки. Это вторая дополнительная нагрузка, которая ляжет на бюджет», — заключил Джакишев.

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Экс-глава «Казатомпрома» отбывал наказание в Восточно-Казахстанской области. За это время у него значительно ухудшилось здоровье.

Ряд ведущих международных правозащитных организаций, а также государственных органов ряда западных стран признали Джакишева политическим заключенным.

3 марта 2020 года суд в Семее удовлетворил ходатайство Джакишева об условно-досрочном освобождении (УДО), он выходит на свободу. 19 марта экс-глава «Казатомпрома» вышел на свободу.