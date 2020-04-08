Токаев и Помпео обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса

Алматы. 8 апреля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, передает корреспондент агентства.

«Поговорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, чтобы укрепить наши стратегические отношения и сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 посредством давнего партнерства между (санитарным ведомством США – Центром по контролю и профилактике заболеваний – КазТАГ) CDC и министерством здравоохранения Казахстана», — написал Помпео на своей странице в Twitter.

Как уточнили в госдепартаменте США, Помпео и Токаев заявили, что будут и дальше тесно сотрудничать по двусторонним и международным вопросам.