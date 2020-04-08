Нур-Султан. 8 апреля. КазТАГ – Дождь и снег ожидаются в среду в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Под влиянием ложбины атлантического циклона, и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов, по республике пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере – гололед, на юге – гроза, пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 9-14, порывы 17-22 метров в секунду. Температура ночью -2-4, днем +2+4.

В Алматы переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 0-5, порывы 8 метров в секунду. Температура ночью и днем +8+10, днем с дальнейшим понижением.

В Шымкенте облачно, сильный дождь. Ветер северо-западный 8-13, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +3+5, днем +6+8.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. Днем +1+6, ночью -2-7.

В Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. Днем 0+5, ночью -3-8.

В Павлодарской области местами небольшие дождь со снегом, ожидается усиление ветра 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более. Днем +5+10, ночью 0+5 (на западе -3).

В Костанайской области местами дождь с небольшим снегом (ночью на всей территории), местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду. Днем -3+2 (на юге +5), ночью -2-7 (на севере -10).

В Кызылординской области днем местами дождь с небольшим снегом, утром и днем местами ожидаются туман, пыльная буря, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью 0+5 (на севере -3).

В Карагандинской области местами дождь с небольшим снегом, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10 (на юго-востоке +13), ночью 0-5 (на юго-востоке +3).

В Восточно-Казахстанской области местами дождь, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13 (на юге +18), ночью +5+10 (на севере +2).

В Мангистауской области местами дождь, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10 (на юге +13), ночью +2+7 (на севере -1).

В Западно-Казахстанской области местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10 (на юге +13), ночью 0-5 (на северо-востоке -8).

В Туркестанской области дожди, местами сильные, в горах возможен снег, местами туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью порывы 25 метров в секунду. Днем +5+10, ночью 0+5 (на юге +8).

В Актюбинской области днем местами небольшие дождь со снегом, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7 (на юге +10), ночью -3-8.

В Алматинской области местами дождь, в горах небольшой снег, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +8+13, ночью +6+11.

В Атырауской области ночью местами дождь с небольшим снегом, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью 0-5.

В Жамбылской области дождь с небольшим снегом, в горах снег усилится, местами туман. Днем +6+11 (на северо-востоке +3), ночью +3+8.

«В ближайшие сутки на реках Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей местами будет продолжаться развитие весеннего половодья, ожидаются ослабление ледовых явлений и дальнейшие подъемы уровней воды, разливы и подтопления. На горных реках юга, юго-востока и востока республики в связи с прогнозом осадков, местами сильных ожидаются подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.