Война Миров. Коронавирусный стресс-тест

Здание глобализации ломается с треском

В медийном пространстве так и не сложилось единого мнения по поводу коронавируса. Одни в этой инфекции видят угрозу на уровне гриппа, другие – крайне опасное для человека заболевание. Однако принимаемые властями многих государств меры в основном из разряда чрезвычайных. Глобализация при этом трещит по швам, а курс на экономическую автаркию получил просто колоссальный импульс. Борьбу за власть и мировое господство коронавирусный фон совершенно не отменяет и в чем-то активно провоцирует.

Эпицентр коронавирусной активности сместился в США, где с помощью COVID-19 демократы и республиканцы выясняют отношения в электоральный период. Очертания карты противоэпидемических мер практически зеркально отражает тот момент, кто держит власть в том или ином штате. Республиканский Техас – магазины и рестораны работают, производства и системы жизнеобеспечения функционируют почти в обычном режиме. Демократический штат Нью-Йорк – «на паузе» до 29 апреля. Однако в силу хозяйственных и прочих причин «республиканские» и «демократические» штаты связаны в единую систему сообщающихся сосудов, из-за чего «карантинные» штаты тянут вниз общие линии жизни и бизнес-показатели.

Коронавирус – точнее принятые под его предлогом меры – уже привел к тому, что в США за одну неделю 3,3 млн человек подали заявки на пособие по безработице. Это рекорд со времен XX века. Но и администрация президента Дональда Трампа не сидит сложа руки. Одобренный под его давлением прямой пакет поддержки экономики составит $2,2 трлн или 10,7% ВВП. Печатный станок ФРС вышел на гиперстахановские темпы, но пока не видно, чтобы «бакс» от этого рухнул. Главным наполнением доллара США остаются ударные авианосцы, атомные субмарины и корпус морской пехоты, чего на текущий момент хватает.

В Европе узловой конфликт получается межстрановой, но внутри Евросоюза. После того, как вышли данные по смертности в Италии, вдруг выяснилось, что в 2017 году в этой стране и в области Ломбардия в частности смертность была выше, чем за январь-март 2020 года. Включая показатели в возрастной группе 65+. Однако тогда никто карантины не вводил, панику не поднимал, армейскими грузовиками гробы не вывозил. Часть наблюдателей считает, что гипертрофированное внимание к проблеме COVID-19 со стороны итальянских и испанских властей фактически выступает формой давления на Брюссель с целью получения финансовой помощи.

Проблемы в экономиках Италии и Испании появились не вчера. Местные власти давно просят евросоюзное начальство увеличить размер дефицита госбюджета свыше 2% от ВВП, а это верхняя разрешенная планка внутри ЕС. Похоже, масштабные и непрекращающиеся PR-акции возымели свое действие и еврокомиссары готовы разрешить увеличение размеров дефицита для Рима и Мадрида. Итальянцы просили в том числе о прямой финансовой помощи, но с деньгами в Объединенной Европе сейчас сложно, поскольку донора в лице Великобритании, чей брексит в конце концов состоялся, некем заменить. Тем не менее, дисбалансы внутри Евросоюза продолжают нарастать. У Германии, например, бюджет профицитный. К тому же Берлин не пошел на те строгие карантинные меры, которые усугубили бедственное положение экономик Италии и Испании.

Коронавирус в Италии попробовали использовать себе на пользу и внешние игроки. Пока COVID-19 не развернулся как следует в США, Дональд Трамп закрыл сообщение с ЕС под предлогом европейской безалаберности и неспособности бороться с инфекцией. Потом Россия демонстративно отправила в помощь итальянцам 14 военно-транспортных самолетов с медиками и оборудованием. С одной стороны это демонстрация своей медицинской мощи и возможностей, а с другой очевидный PR. По логике вещей, Кремль все эти самолеты должен был сначала направить в Иран, своему союзнику по войне в Сирии. Однако помощь Тегерану, по мнению Москвы, столь мощного прироста имиджа не дает. К тому же Россия в меру сил через проведенную акцию поспособствовала дезинтеграции Объединенной Европы, ведь Польша военно-транспортные самолеты в помощь Италии через свое воздушное пространство не пропустила.

Великобританию разрыв с Евросоюзом от коронавируса совсем не спас. Премьер-министр Борис Джонсон помещен в реанимацию. Глава правительства по определению не сможет полноценно руководить своим кабинетом из реанимационного отделения больницы, даже находясь на аппарате искусственной вентиляции легких.

В качестве противовеса тем государствам, которые принимают жесткие меры из-за COVID-19 и фактически разрушают собственные экономики и производственные цепочки со странами-партнерами и контрагентами, принято приводить Швецию. Там открыты не только аптеки и продовольственные магазины, а процент инфицированных меньше, чем в соседней Норвегии, где «карантинят» по полной программе. Определенные ограничительные меры власти в жизнь проводят, но без фанатизма, с упором на сознательность и дисциплинированность граждан.

Коронавирус уже несколько месяцев шагает по планете, но в информационном поле так и не взял окончательный верх ни один из взглядов на проблему. Как те трансляторы, которые видят в инфекции чудовищную угрозу для человечества, так и считающие COVID-19 масштабным фейком, остаются на своих позициях и при собственных аргументах. Одним из полей битв сейчас стала оценка государственных масштабов реакции на коронавирус. Сторонники жестких мер приводят историю с гриппом «испанка», мол, кто спасал людей – в конечном итоге выиграл больше, чем те, кто старался сохранить привычный жизненный и рабочий уклад. Однако их противники заявляют, что COVID-19 – это близко не бубонная чума или черная оспа, чтобы принимать столь радикальные меры, из-за которых люди остаются без денег и работы.

Правовая форма противоэпидемических мероприятий очень сильно варьируется от страны к стране даже на отдельно взятом постсоветском пространстве. Беларусь коронавирус фиксирует, но при этом в лице своего президента Александра Лукашенко демонстрирует олимпийское спокойствие. В России применяют термин «самоизоляция». Мол, раз сами изолируетесь, значит, государство вам ничего не должно. В Казахстане режим чрезвычайного положения, карантин в городе Алматы один из самых жестких в планетарном масштабе. Но раз изоляция вынужденная и принудительная, то государство хотя бы пресловутые 42500 тенге обещает особо нуждающимся, пытается следить за ценами, запретило вывоз ряда стратегических продуктов питания за пределы страны. В плане закрытия границ Республика Казахстан следует в общемировом тренде, в меру своих сил разрушая прежнее течение глобализации.

Тем временем с ресурсами у Нур-Султана все хуже и хуже. Разразившаяся на фоне коронавируса нефтяная война резко обрушила цены на «черное золото», а с ними и поступления в бюджет. Жесткие карантины в Алматы, Астане, Шымкенте, Таразе и других городах рушат бизнес, а значит и ликвидируют налогооблагаемую базу. Кроме деклараций, местный малый и средний бизнес никакой помощи от государства не получил. Принимая во внимание то, что число зараженных в Казахстане крайне незначительное, огромная масса населения считает принимаемые правительством меры чрезмерными и неадекватными ситуации. Это все равно, что вытирая слезы выдавливать глаза.

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