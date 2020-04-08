Более 80% трудящихся мира из-за COVID-19 сейчас не работают или заняты лишь частично – ООН

Алматы. 8 апреля. КазТАГ – Более 80% трудящихся мира из-за коронавируса в эти дни не работают или заняты лишь частично, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«В настоящее время более 80% всех трудящихся в мире либо не работают, либо заняты не полный день. Пандемия COVID-19 стала крупнейшим глобальным кризисом со времен Второй мировой войны», — приводит в среду ООН данные из доклада Международной организации труда (МОТ).

По данным МОТ, во II квартале 2020 года кризис, вызванный пандемией COVID-19, приведет к сокращению общемирового объема рабочего времени на 6,7%, что эквивалентно полному рабочему времени 195 млн трудящихся.

«В наибольшей мере кризис в области занятости затронет страны с уровнем доходов выше среднего. Потеря рабочего времени в этих странах составит 7%, что намного превышает масштабы последствий финансового кризиса 2008-09 годов. Темпы роста безработицы в 2020 году во многом будут зависеть от дальнейшего развития событий и принимаемых в этой связи политических мер», — считают эксперты.

Ранее МОТ сообщала, что пандемия нового коронавируса может привести к увеличению «армии безработных» на 25 млн человек, но уже сегодня эксперты опасаются, что к концу 2020 года эта цифра может оказаться значительно выше.

«Как в развитых, так и в развивающихся странах работники и предприятия оказались на пороге катастрофы. Мы должны действовать быстро, решительно и выступить единым фронтом. От того, насколько верной и оперативной будет наша реакция, зависит, выживем мы или потерпим крах», — заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

В секторах, которые в наибольшей степени пострадают от коронавируса, увольнения, снижение оплаты труда и сокращение рабочего времени, по прогнозам МОТ, коснутся 1,25 млрд трудящихся.

«Многие из них заняты на низкооплачиваемой работе, и для них внезапная потеря дохода станет катастрофой», — подчеркивают эксперты.

В этих условиях, говорится в исследовании, необходимы широкомасштабные, согласованные политические меры по четырем основным направлениям: это поддержка предприятий, стимулирование экономики и занятости, защита работников, поиск решений путем социального диалога между правительствами, работниками и работодателями.

«Международное сотрудничество подвергается самому серьезному испытанию за более чем 75 лет. Неудача любой страны станет нашей общей неудачей. Решения, которые мы сегодня принимаем, непосредственно скажутся на том, как будет развиваться нынешний кризис, а, значит, и на жизни миллиардов людей», — заключил Райдер.