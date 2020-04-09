Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ — 300 тонн муки под видом цемента пытались вывезти из Казахстана в Кыргызстан, сообщает пресс-служба комитета по финансовому мониторингу (КФМ) министерства финансов (МФ) РК.

«3 апреля на пограничном контрольно-пропускном пункте «Карасу», расположенном в Кордайском районе, сотрудниками департамента (экономических расследований по Жамбылской области – КазТАГ) задержано восемь грузовых автомашин, вывозивших из Казахстана в Кыргызстан муку в количестве 300 тонн. При этом в подложных товаро-транспортных накладных перевозимый товар именован как «цемент», — говорится в сообщении, распространенном в четверг.

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 214 (незаконное предпринимательство) УК РК.