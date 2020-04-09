Как взять деньги у олигархов

Кроме Касым-Жомарта Токаева «строить» олигархов некому

Акорда так задорно ввела противоэпидемические меры, что из-за них миллионы казахстанцев резко потеряли в деньгах. Развернувшаяся на фоне коронавируса нефтяная война обрушила цены на «черное золото» ниже рентабельности на большинстве казахстанских месторождений углеводородов. Теперь казна не может получить деньги как с бедных, так и от «нефтянки». Поле поиска дополнительных ресурсов неизбежно свелось к олигархам. Их мало, все они известны поименно, но денег и влияния у них очень много. Касым-Жомарт Токаев любит простые и малопроблемные решения, однако в данном случае без усилий победы не достичь.

Подход «у бедных денег мало, зато бедных много», на котором строится ОСМС (обязательное социальное медицинское страхование) или ЕСП (единый совокупный платеж) для самозанятых закончился с введением чрезвычайного положения. Бедные в огромном количестве лишились работы и доходов, из-за чего государство обещает им даже по 42500 тенге выплачивать. Примечательно, что государственные расходы в условиях карантинов и прочих чрезвычайных мер вроде проведения весенних посевных работ сократиться не могут – тогда конец всему и сразу. Но для госрасходов нужны деньги и их необходимо где-то брать.

В Казахстане очень мало людей, от которых зависит львиная доля положения дел в экономике. По слухам, всего пять (!) человек контролируют большую часть поставок овощей и фруктов в стране. Все остальные тем или иным способом встроены в общую модель, которая организуется и возглавляется «великолепной пятеркой». Поэтому претензии к зеленщику, который продает килограмм имбиря за 20 тысяч тенге – не по адресу. Данный человек приходит в место, где хранится тонна имбиря и покупает там свои 10 кг для реализации конечному потребителю. С карантином в Алматы цены выросли именно на оптовом складе, а потом уже пошли по цепочке. Следовательно, если встретиться с хозяином оптового склада и «убедить» его не взвинчивать цену в условиях ЧП, то и проблема на уровне мелких торговцев будет автоматически решена.

Если руководствоваться видимой частью финансового айсберга, то 196 граждан Республики Казахстан владеют более 70% национального богатства. Президент страны вполне может каждый рабочий день встречаться с пятью – шестью такими людьми и объяснять им сложность текущего момента, а также стоящие перед страной вызовы. Местная олигархия знает друг друга в лицо и многие находятся в личном контакте, поэтому в результате телефонных звонков и личных встреч те, кто пока еще не был на персональной аудиенции с главой государства, смогут уяснить для себя общий тренд и морально настроиться на новую волну.

Банкиры, владельцы сетей гипермаркетов, оптовые поставщики бензина, зерновые компании, естественные монополисты в сфере ЖКХ – ключевых звеньев в местной экономике сравнительно немного, поэтому Касым-Жомарт Токаев за пару месяцев разберется со всеми в режиме ручного управления и личных встреч. К тому же ему, в отличие от президента Беларуси Александра Лукашенко, не нужно просить экономических субсидий от Москвы, поскольку экономика Казахстана в своих базовых основах самодостаточна.

Олигархи – это те же люди, поэтому потенциально их можно обучить хорошим вещам и заставить следовать в нужном для государства фарватере. Главное, что у них можно взять деньги и перераспределить их на приоритетные государственные цели. Больше денег – больше возможностей. Разумеется, самим олигархам уменьшение их собственной материальной базы не понравится, но здесь самый трудный только первый шаг. Потому что чем меньше у человека в Казахстане денег – тем менее строптивым он становится. Следовательно, «обедневшие» олигархи будут с каждым следующим подходом все легче «строиться» верховной властью и со временем привыкнут к тому, что и у них имеется собственной стойло, пусть и фешенебельное.

Ничего нового в стоящей перед президентом задаче нет. Разве Ивану Грозному было легко отбирать у удельных князей обширные земельные наделы для «испомещения» на них служилых людей, из которых потом сложилась дворянская поместная конница? Того требовала логика государственного военного строительства и она заставила князей поступиться своими вотчинными правами, которые были освещены веками. В Казахстане никаких древних княжеских и боярских родов нет. Все нынешние богачи – нувориши из 90-ых годов прошлого века, обласканные золотым дождем приватизации государственной собственности. К общественному мнению и общественной поддержке никто из местных олигархов апеллировать не может, поскольку население их не поддерживает, а в большой своей массе еще и ненавидит.

Здесь президенту главное не сделать типичной ошибки, то есть поменять старых олигархов на новых, лично преданных. Глобальная ситуация кардинально изменилась, а потому методы и подходы нужны не только чрезвычайные, но и новые, соответствующие требованиям переживаемого момента. Уж если какие-то английские власти в соответствии со своими законами отбирают имущество у богачей из Казахстана, то родному государству в лице верховной власти такое делать в силу непреодолимых обстоятельств по своим функциональным обязанностям положено. За работу, господин президент.

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