Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ — 759 достигло число зараженных коронавирусом в Казахстане, сообщает оперативный штаб госкомиссии.

«Зарегистрировано еще 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией из них в Алматы – один, Шымкенте – четыре, Акмолинской области – 13, Кызылординской области – семь, Западно-Казахстанской области – два, Атырауской области – три, Карагандинской области – два. Всего в стране подтверждено 759 случаев регистрации коронавируса», — говорится в сообщении об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 10.00 9 апреля в Казахстане.