Четыре района Шымкента обесточены после обильного снегопада, повреждены более 20 авто

Шымкент. 9 апреля. КазТАГ – Четыре района Шымкента обесточены после обильного снегопада, повреждены более 20 автомобилей, передает КазТАГ.

«В 9.30 поступила информация что в связи с обильным снегопадом 8 апреля и в ночное время суток 9 апреля в Шымкенте зафиксировано около 24 случаев падения деревьев, при этом поврежден 21 легковой автомобиль, жертв и пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ДЧС Шымкента в четверг.

Также с 6.30 произошло отключение электроснабжения в четырех районах города, всего около 8 тыс. абонентов.

«Аварийные службы МИО проводят восстановительные работы, силами ДЧС ведется очистка улиц и автодорог от упавших деревьев. Метеообстановка на данный момент: осадков нет, температура воздуха +3, безветренно», — добавили в ДЧС.