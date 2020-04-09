Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Алматинцы не спешат устраиваться на новую работу, заявляет директор Центра занятости населения Алматы Диляра Иманкулова.

«Те люди, кто к нам обращаются, мы им предлагаем в первую очередь работу постоянную, но на сегодняшний день по статистике, которую мы ведем, по консультациям, который проводит наш call-центр, в основном обращения идут по получению пособия в размере Т42,5 тыс.», — сказала Иманкулова на брифинге в четверг.

Между тем, по ее словам, вакансии у алматинских работодателей даже в условиях чрезвычайного положения имеются.

«Я не могу сказать, что это только сфера услуг, могут быть и строительные компании. На период ЧП очень много крупных компаний, которые готовы сейчас принять людей на работу, среди них «Скиф Трейд», «Маслодел», «Базис А», — добавила Иманкулова.