Около 1200 человек трудоустроено за первый квартал

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы за первый квартал 2020 года трудоустроено около 1200 человек, заявил директор палаты предпринимателей Алматы Нариман Абильшаиков.

«За первый квартал 2020 года трудоустроено около 1200 человек», — сказал Абильшаиков на онлайн брифинге по реализации в Алматы проектов Дорожной карты занятости в четверг.

По его словам, порядка 30 тыс. устных и письменных обращений поступило в региональную палату.

С середины прошлого года в режиме пилотного проекта запущены, по его информации, 8 центров в разных районах города, которые в проактивном формате работают с работодателями и соискателями. За прошлый год было трудоустроено порядка 800 человек, а 26 тыс. граждан оказана консультационная поддержка.

Также, с момента объявления режима чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане региональная палата Алматы создала оперативный штаб и в контакте с оперативным штабом акимата отрабатывает обращения предпринимателей, работает call центр.