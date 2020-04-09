Можно получать пособие и быть временно трудоустроенным в Алматы — Иманкулова

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Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Можно получать пособие по потере работы и в то же время быть временно трудоустроенным в Алматы, сообщила директор Центра занятости населения города Алматы Диляра Иманкулова.

«То есть, он (человек – КазТАГ) может получать пособие по потере работы, также на этот период он может быть трудоустроен на временной работе», — сказала Иманкулова, отвечая на вопрос, в ходе брифинга в РСК в четверг.

На период карантина, продолжила она, все услуги оказываются онлайн через платформу eGov, где каждый может зарегистрироваться и получить статус безработного.

«Сейчас проводится большая мониторинговая работа по тем лицам, которые на период ЧП остались без работы. Государством предоставляется пособие по потере работы, это 40% от потерянного дохода. Кроме этого, для этих людей предоставляется временные рабочие места», — отметила Иманкулова.

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