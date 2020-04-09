Список исключений из правил осуществления закупок нацкомпаниями расширили в Казахстане

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Список исключений из правил осуществления закупок национальными компаниями расширили в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Правительство изменило правила осуществления закупок товаров, работ, услуг национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, национальному холдингу, национальной компании.

Согласно поправкам, при приобретении товаров, работ, услуг, необходимых для обеспечения функционирования, а также выполнения уставной деятельности нацкомпаний, исключения помимо прочего теперь будут делать при приобретении финансовых услуг иных участников на рынке ценных бумаг, при приобретении услуг банков второго уровня Казахстана, а также при приобретении услуг финансовых консультантов. Еще одним новшеством является то, что исключения будут делать при приобретении финансовых услуг компании Refinitiv (принадлежит Thomson Reuters). Другим дополнением стало приобретение вышеуказанных услуг при осуществлении сделок секьюритизации в качестве оригинатора согласно закону Республики Казахстан «О проектном финансировании и секьюритизации».