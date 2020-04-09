Президент Таджикистана поблагодарил Токаева за поддержку таджикского народа в трудное время

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – По инициативе таджикской стороны состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба главы государства.

«На фоне распространения пандемии коронавируса и ее негативного влияния на мировое сообщество главы государств обсудили вопросы обеспечения региональной эпидемиологической и экономической безопасности. Стороны обменялись информацией о мерах и практических шагах, принимаемых правительствами двух стран в борьбе с COVID-19», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, в этом контексте президент Таджикистана высоко оценил решения Казахстана по предотвращению распространения этой опасной инфекции, оказанию своевременной помощи как гражданам, так и отечественному малому и среднему предпринимательству.

«Эмомали Рахмон поблагодарил президента Казахстана за солидарность и поддержку таджикского народа в трудное для всех время, в том числе за предоставление гуманитарной помощи в виде 5 тыс. тонн муки в ответ на обращение Таджикистана. Он также выразил признательность за содействие в эвакуации граждан Таджикистана на Родину и беспрепятственном транзите грузов через пункты пропуска на государственной границе Казахстана», — отмечается в сообщении.

В свою очередь Токаев отметил, что традиционно дружественным отношениям между Казахстаном и Таджикистаном присущи взаимная поддержка и открытость.

«Казахстан является вторым по величине торговым партнером Таджикистана, и мы заинтересованы в дальнейшем увеличении двустороннего товарооборота, в частности, путем взаимных поставок продовольственных продуктов», – сказал глава государства.

В ходе обсуждения вопросов международной повестки дня Токаев подчеркнул, что наши страны плодотворно взаимодействуют в двустороннем и многостороннем форматах, включая площадки ООН и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В этой связи глава государства выразил признательность президенту Эмомали Рахмону за неизменную поддержку дальнейшего институционального развития казахстанской инициативы.

«Исходя из важности сохранения благополучия и безопасности наших дружественных народов, а также Центральной Азии в целом, достигнута договоренность поручить правительствам двух стран рассмотреть возможность удовлетворения ряда конкретных предложений президента Таджикистана. В заключение переговоров Эмомали Рахмон передал наилучшие пожелания и приветствия первому президенту Казахстана – Елбасы Нурсултану Назарбаеву», — говорится в заключении.