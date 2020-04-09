Михаил Ломтадзе объявил о запуске нового сервиса. Открытие счета KaspiGold, не выходя из дома

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Казахстанцы выстраиваются в огромные очереди перед банками, чтобы открыть счета для получения пособий на время ЧП и карантина. Многие понимают, что это не безопасно в текущей ситуации. Но номер счета нужен, и люди вынуждены выходить из дома, идти в отделения.

Чтобы помочь людям, компания Kaspi.kz в рекордно короткие сроки разработала новый уникальный сервис. Теперь казахстанцы могут открыть счет KaspiGold в мобильном приложении Kaspi.kz и получить номер счета для пособия 42500 тенге, не выходя из дома.

«Мы очень переживаем, что казахстанцы в условиях карантина идут в отделения банков, чтобы открыть счет для получения пособий. Наша команда в рекордно короткие сроки запустила инновационный сервис с применением самых современных технологий. Нашим любимым клиентам не надо больше идти в отделения и стоять в очередях. Теперь открыть счет KaspiGold можно онлайн, прямо в мобильном приложении Kaspi.kz, не выходя из дома. И использовать номер счета получения пособий», — прокомментировал запуск нового сервиса глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Открыв счет KaspiGold, клиенты смогут не только получить государственное пособие 42 500 тенге, но и пользоваться всеми сервисами Kaspi.kz. Например, делать переводы на любую KaspiGold, оплачивать без комиссии более 5 000 услуг на Kaspi.kz, делать покупки в Магазине на Kaspi.kz.

При необходимости можно прямо со счета снимать деньги в Kaspi Банкомате через KaspiQR или ИИН, а также пополнять счет через любой Kaspi Банкомат и Терминал.

Когда карантин будет снят, владельцы счетов смогут получить пластиковую карту KaspiGold в любом отделении Kaspi.kz и делать покупки с картой в магазинах.