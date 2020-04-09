Около 2 тыс. вакансий в качестве временной занятости предлагают в Алматы

Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Около 2 тыс. вакансий в качестве временной занятости можем предложить в южной столице, сообщила директор Центра занятости населения города Алматы Диляра Иманкулова.

«На сегодняшний день мы можем предложить около 2 тыс. вакансий, которые мы можем предложить в качестве временной занятости. Сегодня в Центр занятости обратились 2 тыс. человек, из них статус безработного получили 882 человека, из которых на сегодняшний день 49 человек трудоустроены, 26 – на постоянную работу и 23 человека – на временную работу», — сказала Иманкулова, отвечая на вопрос в ходе брифинга в РСК в четверг.