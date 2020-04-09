Надбавку в размере одной зарплаты получат сотрудники МВД в период ЧП – Ильин

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Надбавку в размере одной месячной заработной платы получат сотрудники министерства внутренних дел в период чрезвычайного положения (ЧП), сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

«Это рядовой состав, который занимается обеспечением безопасности (в период ЧП – КазТАГ). Это 52 тыс. человек, которые получат надбавки в размере одной месячной заработной платы. Безусловно, зарплата у всех разная, но общая сумма более Т6 млрд, которая будет перечислена данным сотрудникам в виде денежного поощрения», — сказал Ильин на брифинге в четверг.

Он напомнил, что ранее глава государства подписал указ, повышающий зарплату, прежде всего, сотрудникам медицинских учреждений, в том числе работникам правоохранительных органов.

«Тех, кто непосредственно находится в контактах, связанных с рисками возникновения заражения. Это работа на блокпостах, по обеспечению безопасности охраны медицинских учреждений, где проходят лечение зараженные коронавирусом и другие», — отметил Ильин.