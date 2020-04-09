Электроснабжение на территории трех областей РК будет восстановлено в течение дня – МВД

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Электроснабжение на территории Костанайской, Северо-Казахстанской (СКО) и Акмолинской областей будет восстановлено в течение дня, сообщил вице-премьер министра внутренних дел РК Юрий Ильин.

«По имеющейся информации, восстановление электроснабжения в трех регионах должно будет завершено в текущий день, к 18 часам все потребители будут подключены к объектам электроснабжения», — сказал Ильин на брифинге в четверг.

Он напомнил, что нарушение электроснабжения произошло 6-8 апреля, когда по территории данных областей прошелся ветер со скоростью до 30 метров в секунду.

«Пострадало 395 объектов, из них на территории Акмолинской области – 210, Костанайской – 92, СКО – 93, это административные и жилые здания. Двое граждан погибли в связи со срывом кровли на территории Акмолинской области, двое пострадавших на территории СКО, но их жизни и здоровью ничто не угрожает», — уточнил Ильин.

Также вице-министр отметил, что сейчас штормовой фронт сместился большей частью на территорию РФ, но было объявлено штормовое предупреждение с выпадение осадков и шквалистым ветром на территории Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, что и наблюдалось в минувшие сутки.

«На территории Шымкента за минувшие сутки в результате выпадения снега и шквалистого ветра наблюдается падение деревьев, пострадал транспорт и инфраструктура, сегодня все восстановительные работы в городе будут завершены», — заверил Ильин.