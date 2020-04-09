Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Названы предельные розничные цены на автомобильный газ по регионам Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Установить предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан», — говорится в совместном приказе министерств энергетики и национальной экономики РК.

Ниже представлены предельные цены с учетом НДС в тенге за 1 литр:

Нур-Султан – 70;

Алматы – 69;

Актюбинская область – 54;

Атырауская область – 53;

Акмолинская область – 57;

Алматинская область – 70;

Восточно-Казахстанская область – 68;

Жамбылская область – 64;

Западно-Казахстанская область – 68;

Костанайская область – 65;

Кызылординская область – 60;

Карагандинская область – 73;

Мангистауская область – 50;

Павлодарская область – 63;

Северно-Казахстанская область – 65;

Туркестанская область – 57;

Шымкент – 55.

Напомним, 3 апреля в минэнерго заявили, что в Казахстане будут стабилизированы цены на сжиженный газ для заправки автотранспорта на период действия чрезвычайного положения (ЧП) путем введения государственного регулирования.