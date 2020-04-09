ВБ о борьбе с COVID-19: Нужно принимать меры, важные для спасения людских жизней

Алматы. 9 апреля. КазТАГ — Нужно принимать меры, важные для спасения людских жизней, для смягчения последствий пандемии COVID-19 (коронавируса) в Европе и Центральной Азии, заявили во Всемирном банке (ВБ).

«В эти чрезвычайно трудные времена политикам необходимо действовать решительно, то есть принимать оперативные меры по укреплению систем здравоохранения и социальной защиты, поддержке частного сектора и сохранению финансовой стабильности и доверия – меры, исключительно важные для спасения людских жизней», — цитирует пресс-служба ВБ вице-президента банка по региону Европы и Центральной Азии Сирила Мюллера в четверг.

По словам главного экономиста Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Аслы Демиргюч-Кунт, «социальное дистанцирование, закрытие предприятий, не относящихся к числу жизненно важных, а также школ – это меры, необходимые для сдерживания пандемии и спасения жизней».

«Однако при этом одной из целей проводимой политики должно стать сведение к минимуму экономических издержек подобных мер и обеспечение быстрого, а не продолжительного восстановления после прекращения пандемии», — подчеркнула экономист.

Как следует из обзора экономики региона Европы и Центральной Азии за весну 2020 года, страны региона могут содействовать поддержанию экономической активности, оказывая поддержку частному сектору за счет предоставления бизнесу временных кредитов, сокращения налогов или предоставления отсрочек по налоговым платежам. Существенную помощь пострадавшим малым и средним предприятиям могут оказать и адресные государственные субсидии.

В докладе также представлены несколько моделей, показывающие, как пандемия может отразиться на показателях экономического роста.

«Согласно этим сценариям (описанные в докладе сценарии разработаны на основе данных за 20 марта – КазТАГ), в 2020 году из-за эпидемии коронавируса в регионе наступит экономический спад, величина которого составит от -4,4 до -2,8%, после чего в 2021 году благодаря принимаемым мерам политики, постепенному восстановлению мировых цен на сырье и оживлению торговли экономика вновь начнет расти», — следует из сообщения.

Как отмечается в докладе, важную роль в смягчении влияния экономического спада и в сохранении рабочих мест могут сыграть такие меры поддержки, как денежные трансферты или субсидии на медицинское обслуживание для уязвимых людей и семей, а также предоставление предприятиям временных кредитов и налоговых льгот.

«В 2019 году темпы экономического роста в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах Европы и Центральной Азии замедлились до 2,2%. С февраля странам региона приходится решать непрерывно усложняющуюся задачу – им необходимо и преодолеть нынешний кризис в сфере здравоохранения, и решить долгосрочные проблемы, вызванные глобальной пандемией», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что группа Всемирного банка принимает масштабные, оперативные меры помощи развивающимся странам в повышении эффективности их борьбы с пандемией, ужесточении эпидемиологического контроля, повышении качества проводимых медицинских мероприятий, а также в оказании частному сектору поддержки, которая позволила бы ему продолжать работу и сохранять рабочие места.

«В течение ближайших 15 месяцев банк предоставит $160 млрд в качестве финансовой помощи странам на защиту бедных и уязвимых слоев населения, поддержку бизнеса и ускорение восстановления экономики», — резюмируется в сообщении.