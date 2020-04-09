Второй раунд оценки ЕАГ Казахстана пройдет в 2021-2022 годах – Смаилов

Новости 100 0

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Необходимость разработки законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вызвана подготовкой ко второму раунду оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в 2021-2022 годах, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Необходимость разработки законопроекта вызвана подготовкой Республики Казахстан ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которую наша страна должна пройти в 2021-2022 годах», — сообщил Смаилов на пленарном заседании сената парламента РК в четверг.

По его словам, закрепление ряда новых стандартов, не имплементированных сегодня в национальное законодательство, а также устранение на законодательном уровне замечаний Евразийской группы, полученных в результате предыдущего раунда оценок, являются залогом успешного прохождения взаимной оценки.

«Во-первых, предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции. Во-вторых, уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор. В-третьих, регламентируются процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов. В-четвертых, в реализацию международных стандартов в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма. Требования будут распространяться на благотворительные организации и религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями. В-пятых, в национальное законодательство имплементируются механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. В-шестых, в рамках законопроекта комитетом национальной безопасности разработан блок поправок, направленный на повышение эффективности антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, посредством отраслевого подхода», — перечислил он цели законопроекта.

Первый вице-премьер отметил, что предлагаемые нормы носят превентивный характер и направлены на повышение безопасности национальной финансовой системы, защиту субъектов предпринимательства и некоммерческих организаций от использования их в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

Богатым придется делиться Богатым придется делиться
1958

«Выполнение международных обязательств будет способствовать повышению инвестиционного имиджа нашей страны как безопасной страны с прозрачной финансовой системой», — резюмировал Смаилов.

Проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» рассмотрен в первом чтении и сегодня должен быть рассмотрен во втором чтении.

Похожие материалы:

  1. МФО, ломбарды и онлайн-кредиторов проверят в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте
  2. Т32 млрд выделят из бюджета для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана
  3. Мажилис принял законопроект, регламентирующий размещение военных баз
  4. Названы предельные розничные цены на автомобильный газ по регионам Казахстана
  5. На обеспечение экономической стабильности РК и режима ЧП намерены направить Т1,18 трлн

Новости партнеров

Загрузка...