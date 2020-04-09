Второй раунд оценки ЕАГ Казахстана пройдет в 2021-2022 годах – Смаилов

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Необходимость разработки законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» вызвана подготовкой ко второму раунду оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в 2021-2022 годах, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Необходимость разработки законопроекта вызвана подготовкой Республики Казахстан ко второму раунду взаимной оценки Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, которую наша страна должна пройти в 2021-2022 годах», — сообщил Смаилов на пленарном заседании сената парламента РК в четверг.

По его словам, закрепление ряда новых стандартов, не имплементированных сегодня в национальное законодательство, а также устранение на законодательном уровне замечаний Евразийской группы, полученных в результате предыдущего раунда оценок, являются залогом успешного прохождения взаимной оценки.

«Во-первых, предлагаются изменения в процедуры финансового мониторинга, такие как надлежащая проверка клиента, проведение внутреннего контроля и направление сообщения о подозрительной операции. Во-вторых, уполномоченный орган в сфере финансового мониторинга наделяется полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях в отношении субъектов финансового мониторинга, у которых отсутствует государственный орган-регулятор. В-третьих, регламентируются процедуры международного взаимодействия для уполномоченных органов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе по розыску и возврату преступных активов. В-четвертых, в реализацию международных стандартов в законопроект включены новеллы, связанные с защитой некоммерческого сектора от использования их в целях финансирования терроризма. Требования будут распространяться на благотворительные организации и религиозные объединения, обращающиеся за добровольными финансовыми и другими пожертвованиями. В-пятых, в национальное законодательство имплементируются механизмы целевых финансовых санкций, относящихся к финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН. В-шестых, в рамках законопроекта комитетом национальной безопасности разработан блок поправок, направленный на повышение эффективности антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, посредством отраслевого подхода», — перечислил он цели законопроекта.

Первый вице-премьер отметил, что предлагаемые нормы носят превентивный характер и направлены на повышение безопасности национальной финансовой системы, защиту субъектов предпринимательства и некоммерческих организаций от использования их в целях отмывания денег и финансирования терроризма.

«Выполнение международных обязательств будет способствовать повышению инвестиционного имиджа нашей страны как безопасной страны с прозрачной финансовой системой», — резюмировал Смаилов.

Проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» рассмотрен в первом чтении и сегодня должен быть рассмотрен во втором чтении.