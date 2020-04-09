Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Куда звонить, если полиция в Жамбылской области нарушает закон рассказали в пресс-службе департамента полиции региона.

«Управление собственной безопасности ДП Жамбылской области призывает жителей области во время карантина противостоять коррупционным действиям и сообщать о неправомерных действиях сотрудников полиции на телефон доверия 454339 или по сотовому номеру 87074333982. По вопросам разъяснения правил и порядка карантина, а также в случае несогласия с требованиями сотрудников полиции обращаться на телефон доверия оперативного штаба 513575, 514167 или дежурной части ДП 430522. Также в акимате Жамбылской области открыт телефон горячей линии по коронавирусу: 8(7262) 430444, 430865», — говорится в сообщении в четверг.

Как уточняется, сотрудники ДП ежедневно контролируют блокпосты на предмет законности действий сотрудников полиции и проверяют записи с видеорегистров.

«В настоящее время во избежание коррупционных проявлений мы проводим активную работу совместно с антикоррупционной службой. Очень важно не допускать фактов грубого нарушения в отношении граждан со стороны наших сотрудников, поэтому контроль за их действиями усилен», — заявил заместитель начальника управления собственной безопасности ДП Жамбылской области майор полиции Асхат Аскербеков.