В Казахстане будет создан фонд конфискованного имущества

Нур-Султан. 9 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане будет создан фонд имущества, конфискованного в ходе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«По международным рекомендациям страны должны рассмотреть возможность создания такого специального фонда конфискованного имущества, поэтому мы вносим эти нормы в законодательство. Специальное юрлицо или спецсчет для этого организовываться не будет», — сказал Смаилов на заседании сената парламента РК в ходе обсуждения проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в четверг.

Также он отметил, что данное имущество будет делиться на республиканскую коммунальную собственность.

«В республиканскую собственность передается недвижимость, транспорт, нефть, драгметаллы, в коммунальную – земельные участки, зерно, продтовары. Управление имуществом будет осуществлять комитет госимущества и приватизации минфина РК и местные исполнительные органы на местах», — заключил Смаилов.

Проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» рассмотрен в первом чтении и сегодня должен быть рассмотрен во втором чтении.