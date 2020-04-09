Алматы. 9 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Более 40 тыс. алматинцев получили пособие в размере Т42,5 тыс., сообщила руководитель управления социального благосостояния Алматы Рахат Шимашева.

«Позавчера (7 апреля – КазТАГ) я говорила, что более 6 тыс. алматинцев получили пособие из государственного фонда социального страхования в размере Т42,5 тыс. Сегодня ситуация кардинально изменилась. По данным на 18 часов количество получивших пособие составило 41388 человек», — сказала Шимашева на брифинге в четверг.