Строительство инфекционной больницы в РК — неэффективная трата бюджетных средств

Алматы. 9 апреля. КазТАГ — Мадина Алимханова. Строительство новой инфекционной больницы — неэффективная трата бюджетных средств, считает председатель совета директоров сети клиник «Сункар» Куаныш Керимкулов.

«По предварительным расчетам, которые я произвел, получается, что одно койко-место нашему государству обходится порядка Т20 млн и на строительство где-то месяц уйдет. Насколько эти деньги эффективно используются? Не эффективно. Если бы каждой больнице отдали эти деньги и сказали подготовить N-нное количество коек, оснащенных по таким-то стандартам для каждого пациента с коронавирусом и за каждую койку заплатили бы Т20 млн, разве они не согласились бы? Можно было бы более эффективно использовать эти деньги — раздать тем, кто создаст эти койки и сказать, чтобы они эти деньги вернули через пять лет в казну государства. Тоже желающих было бы достаточно. Зачем надо было тратить бюджетные деньги так неразумно?» — сказал Керимкулов агентству КазТАГ в четверг.

При этом он выразил сомнения, что новая больница будет оснащена всем необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.

«Самое интересное заключается в том, что, когда этот госпиталь запустят, в последний момент выяснится, что он оснащен не так, как должен был бы быть оснащен. Там, скорее всего, не будет многих вещей, которые необходимы для того, чтобы пациенты остались в живых, потому что госпиталь был запланирован и сделан после того, как был разработан стандарт оказания медицинской помощи больным с коронавирусом. И самое главное стандарт — несколько раз менялся. То есть телега пошла впереди лошади. Естественно, это не учли. А сейчас коней на переправе никто менять не будет», — отметил он.

По мнению Керимкулова, в стандартах, по которым строится больница, есть много упущений.

«В стандарте ничего не написано о том, что, когда разрушаются альвеолы, нужны специалисты, которые смогут оказывать помощь таким пациентам. Эта ситуация никак не расписана, а значит, стандартов оснащения, медикаментов там нет. Больше всего меня убило то, что они сказали, что препараты преднизолонового ряда и иммунодепрессанты применять нельзя. Понятно, придет время, когда они поймут, что те рекомендации, которые они делали, не совсем адекватные. Любое решение должен принимать врач на месте. И он должен принимать решение по обстоятельствам. Он не должен четко идти по этим стандартам. Но врач пойдет по стандартам, потому что ему своя шкура будет дороже, чем жизнь пациента. В этих стандартах нужно было сразу расписать, что никто не вправе осуждать принятие того или иного решения, которое делает врач», — сказал Керимкулов.