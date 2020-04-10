Уходит по статье?

Что показал апрельский «манифест» Нурсултана Назарбаева

Появление статьи Нурсултана Назарбаева «Когда мы едины — мы непобедимы», анонсированной автором накануне – во время встречи с премьер-министром Аскаром Маминым, вызвало эффект, явно противоположенный задуманному.

И стилистика статьи Елбасы, и ее семантика выдержаны в духе вроде бы недавнего, и в то же время такого уже далекого прошлого. При этом, многие комментаторы в соцсетях отметили неожиданные переклики ее названия с революционным гимном чилийской молодежи 70-х годов прошлого века. «El pueblo unido jamás será vencido» — распевали чилийские студенты времен диктатуры Пиночета. У некоторых активных фейсбукчан это вызвало ностальгические воспоминания о советской пионерско-комсомольской юности.

«…Особенно полюбили эту песню в Советском Союзе. На заводах, в школах проводили митинги в защиту народа Чили, клеймили Пиночета и ЦРУ США, стоящее у него за спиной. В конце выходили прыщавые старшеклассники из школьного ансамбля и заунывно начинали петь это или на непонятном испанском, записанном русскими буквами, или сразу в переводе «Когда мы едины — мы непобедимы!” И все начинали подпевать со слезами на глазах, потому что вся эта романтика, Альенде, Фидель, который тоже там далеко подвергается опасности, бородатые чилийцы в джинсах на манифестации протеста, это так контрастировало с решениями XXV Съезда КПСС, выступлением Леонида Ильича Брежнева и буднями советских гастрономов. Социализм победит, просто потерпеть немного надо. Во всем мире победит» — написал в ФБ Айдан Карибжанов. Автор поста проводит явную (на его взгляд) аналогию недавнего казахстанского прошлого с латиноамериканскими событиями XX века: «Помню, когда тогда ещё оппозиционная партия Ак Жол создалась, один знакомый американец спрашивал какая у неё связь с одноимённой перуанской марксистско-террористической группировкой Sendero Luminoso? (Светлый путь). Впрочем, кажется с тех пор как поймали вождя Абимаэля Гусмана, Сендеро Луминосо тоже захирела».

Понятно, что и сам первый президент и, тем более, его спичрайтеры, едва ли хотели подобных латиноамериканских параллелей, но…получилось то, что получилось.

И вот уже в соцсетях звучат призывы к первому президенту не просто уйти из политики, но и забрать с собой практически всё им созданное. Вот что написала в Facebook известный журналист Гульжан Ергалиева: «Что должен Назарбаев Казахстану:

— Вернуть в Национальный фонд все украденные средства под видом инвестиций в зарубежные проекты и афеллированные компании, помощи частным банкам, на строительство своей утехи Астаны, сумасшедшие бонусы так называемым топ-менеджерам нацкомпаний, незаконные вливания в бизнес своих детей и родственников… Таким образом, в Национальный фонд должны вернуться как минимум 200 млрд долларов (интересно, что именно в такую сумму оценивает «личное состояние экс- президента рулевой запрещенной в Казахстане организации ДВК Мухтар Аблязов – ZONАKZ.)

— Национализировать все доходные субъекты нашей экономики, проданные за откаты и низкие цены своему окружению и иностранным компаниям.

— Пересмотреть все антиэкономические и антинародные законы, которые привели страну в состояние заморозки и стагнации в результате коррупции.

— Если в СССР могли развенчать сталинизм, то Елбасы ничего не стоит дать обратный ход всем несправедливым решениям по рейдерству в бизнесе, так как соответствующие материалы в судах до сих пор лежат. Как и факты преследований и заказных судов в отношении хозяйствующих субъектов за весь период с 1991 по 2020 годы.

— Необходимо дать полный ход пересмотра всем закрытым и фальсифицированным делам по отношению к политическим оппонентам и независимой прессы, осужденных несправедливыми приговорами. Особенно по политическим преследованиям, убийствам и тюремным заключениям лидеров оппозиции, независимых профсоюзов и СМИ. Отдельного внимания требуют такие замыленные события, как жанаозенская бойня.

— Особая политическая и мужская воля потребуется от Назарбаева в разрешении семейных вопросов, негативно повлиявших на многие спектры государства. Как — незаконное обогащение и получение властных полномочий, развращение моральной атмосферы и дискредитация репутации страны в мире фактами рейдерства, хищений, убийств, наркомании и пр. пр…

… Даригу отстранить от государственных постов, так как она их получала исключительно по протекции отца.

… Кулибаевым вернуть рыночную стоимость государственной собственности, полученной ими за бесценок. Покинуть все посты, сопряженными с государственными сферами экономики.

... многочисленным родственникам продать бизнес и этим самым прекратить неформальный диктат во многих сферах отечественного рынка.

… созданным Назарбаевым олигархам выплатить в бюджет реальную стоимость налогов и отчислений от эксплуатируемых десятилетиями природных и финансовых ресурсов страны».

В общем, Нурсултан Абишевич, руководствуясь безусловно благим намерением укрепить единство в обществе в трудный для страны час, невольно актуализировал совсем иную повестку дня.

В мирные «довирусные» времена этот пост «непримиримой» Гульжан Хамитовны непременно наделал бы шуму. Сейчас же ни политизированной публике (озабоченной, как и все остальные, борьбой за выживание), ни замордованной каждодневными кризисными вызовами Акорде нет дела до скелетов в шкафу Елбасы, прекрасно известных и без Ергалиевой. Похоже, пандемия и кризис, рука об руку шествующие по Казахстану, если и не снизили «среднюю политическую температуру» в стране, то уж точно не разогрели ситуацию до критической точки. Не случайно большинство «звезд» ФБ либо проигнорировали «манифест» Назарбаева, либо ограничились констатацией: первый президент не сказал ничего нового, он лишь подвел итог своего тридцатилетнего правления. При этом, все комментаторы дружно, хотя и довольно вяло, отмечали диссонанс между написанным в статье и реальностью.

Известный блогер, в прошлом дипломат Казбек Бейсебаев подробно разбирает все перечисленные первым президентом достижения и приходит к неутешительному выводу: «Статья мало отличается от других выступлений. Перечисляются все те же достижения, тот же стиль. В плане содержания она уступает обращению от 20 марта, когда первый президент, в принципе, сказал всё касательно складывающейся ситуации и алгоритма действий. Поэтому эта статья скорее имеет цель показать всем тем, как он сказал «кто сеет ложь, провокации и панику», что первый президент держит руку на пульсе страны».

Между тем, пандемия вкупе с падением сырьевых рынков обнажили идеологический вакуум нашей многолетней прежней власти и отсутствие какой–либо преемственности. Достаточно вспомнить прошлый год – Токаева с его безусловно удачной концепцией «слышащего государства» и его предшественника с нашумевшими «двумя коровами». А сегодня, когда острота момента требует от лидера нации идеологем, способных эту самую нацию консолидировать, помощники и советники ЛН, что называется, не мычат не телятся…

А все потому, что в сегодняшнем «библиотечном» окружении Нурсултана Абишевича нет ни квалифицированного идеолога, ни толкового пропагандиста. Первый отозван с идеологического фронта и отправлен послом в небольшую восточноевропейскую страну, второй демобилизован из дипломатических «войск» по выслуге лет. А ведь оба могли бы здорово подсобить своему многолетнему патрону именно сейчас, когда утомленные вирусом и грядущей неопределенностью «Папины дети», возможно, простили бы ему многое за добрый совет. Но вместо этого они в который раз слышат его практически наизусть выученный рассказ о былых победах, не вызывающий, судя по комментариям, ничего, кроме усталости.

Sic transit Gloria mundi…

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