До районного уровня задействуют медиков для обмена опытом с экспертами из КНР

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Вплоть до районного уровня задействуют медиков для обмена опытом с экспертами из Китая, сообщила ответственный секретарь министерства здравоохранения Казахстана Ботагоз Жакселекова.

«Важно участие китайских врачей в видеоконференцсвязи с медицинскими работниками всех регионов. Здесь нужно отметить, что вплоть до районного уровня будут задействованы наши медицинские работники, чтобы мог состояться именно тот необходимый на сегодняшний момент обмен опытом с китайскими коллегами. Также будут встречи в медицинских вузах, проведение дополнительных пресс-конференций», — сказала Жакселекова на брифинге о текущей ситуации по коронавирусной инфекции в стране в пятницу.