Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Темп прироста заболеваемости коронавирусом в Казахстане снизился на 17%, сообщила ответственный секретарь министерства здравоохранения РК Ботагоз Жакселекова.

«Темп прироста заболеваемости коронавирусом после введения карантина в ряде регионов колеблется в среднем по стране от 24% по состоянию на 29 марта до 7% сегодня (10 апреля – КазТАГ), что показывает эффективность жестких карантинных мер», — сказала Жакселекова на брифинге в пятницу.

Также, по ее словам, снижение прироста заболеваемости наблюдается в Нур-Султане и Алматы.

«Так с 4 апреля в Нур-Султане темп прироста снизился с 8,4% до 0,9%, в Алматы с 15% до 2,5%. С начала недели в этих городах было зарегистрировано по шесть новых случаев», — уточнила Жакселекова.