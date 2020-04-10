Минздрав заявил о снижении уровня смертности в Казахстане на 5% в годовом выражении

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Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Общий уровень смертности в Казахстане снизился на 5% за год, сообщила ответственный секретарь министерства здравоохранения РК Ботагоз Жакселекова.

«По сравнению с прошлым годом наблюдается небольшое снижение смертности по иным причинам, чем коронавирус. Примерно снижение произошло на 5%. За два месяца 2019 года у нас умерло Т23,7 тыс. человек, за два месяца этого года – Т22,7 тыс.», — сказала Жакселекова на брифинге в пятницу.

При этом она отметила, что основной причиной являются заболевания системы кровообращения.

«Структура заболеваемости и причины смертности: на первом месте – болезни системы кровообращения, на втором месте – органы дыхания, на третьем месте – злокачественные образования, на четвертом месте – несчастные случаи, травмы, отравления, на пятом месте – органы пищеварения», — пояснила Жакселекова.

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