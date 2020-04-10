Эксперты из Китая предоставят свою модель профилактики и контроля за COVID-19

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Эксперты из Китая предоставят свою модель профилактики и контроля за коронавирусом, сообщила ответственный секретарь министерства здравоохранения Казахстана Ботагоз Жакселекова.

«Китайские эксперты поделятся своим опытом в борьбе с коронавирусом, предоставят свою модель профилактики и контроля за COVID-19 как на национальном, так и на региональном уровнях», — сказала Жакселекова на брифинге о текущей ситуации по коронавирусной инфекции в стране в пятницу.

Также, по ее словам, китайские эксперты поделятся с казахстанскими коллегами алгоритмом выявления, изолирования близких контактов, применяемыми методами эпидемиологических исследований в Китае, протоколами лечения и диагностики, механизмами предотвращения инфицирования медицинского персонала.