Эксперты из Китая предоставят свою модель профилактики и контроля за COVID-19

Новости 45 0

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Эксперты из Китая предоставят свою модель профилактики и контроля за коронавирусом, сообщила ответственный секретарь министерства здравоохранения Казахстана Ботагоз Жакселекова.

«Китайские эксперты поделятся своим опытом в борьбе с коронавирусом, предоставят свою модель профилактики и контроля за COVID-19 как на национальном, так и на региональном уровнях», — сказала Жакселекова на брифинге о текущей ситуации по коронавирусной инфекции в стране в пятницу.

Также, по ее словам, китайские эксперты поделятся с казахстанскими коллегами алгоритмом выявления, изолирования близких контактов, применяемыми методами эпидемиологических исследований в Китае, протоколами лечения и диагностики, механизмами предотвращения инфицирования медицинского персонала.

Похожие материалы:

  1. Число выздоровевших от COVID-19 в Казахстане достигло 26, один из них – двухлетний ребенок
  2. Более 80% трудящихся мира из-за COVID-19 сейчас не работают или заняты лишь частично – ООН
  3. Число излечившихся от коронавируса в Казахстане достигло 15
  4. Ситуацию с распространением COVID-19 обсудил Токаев с президентом Европейского совета
  5. Уменьшить этажность городов Казахстана после пандемии COVID-19 предлагает эксперт

Новости партнеров

Загрузка...