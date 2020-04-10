Кому из медиков и в каком размере обещают платить надбавки на период ЧП в Казахстане

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Кому из медиков и в каком размере обещают платить надбавки на период чрезвычайного положения (ЧП) в Казахстане, сообщила ответственный секретарь министерства здравоохранения РК Ботагоз Жакселекова.

«В целях справедливого подхода и максимально объективной оценки нагрузки и рисков на медработников были обозначены три группы риска. К первой группе риска отнесены врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации и других стационаров, определенных для медпомощи пациентам с COVID-19. Акцентирую, что речь идет о тех организациях, которые работают с подтвержденными случаями. Все эти работники первой группы риска имеют право на надбавку, которая не превышает 20-кратный размер МЗП, а это Т850 тыс., но пропорционально отработанному периоду», — сообщила Жакселекова в пятницу в СЦК.

Ко второй группе врачей, по ее словам, министерство здравоохранения отнесло «врачей, средних и младших работников провизорных провизорных стационаров, врачей и фельдшеров скорой медицинской помощи, в том числе при поликлинических амбулаторных организациях четвертой категории вызовов срочности, врачей и средних медработников санитарной авиации в случае их привлечения. Размер надбавки данной группы риска не превышает 10-кратный размер МЗП или Т425 тыс.

«К третьей группе риска отнесены врачи, средние и младшие работники карантинных стационаров, водители бригад скорой помощи, специалисты лабораторий, работники СЭС, непосредственно участвующие в проведении противоэпидемических мероприятий, работники приемных отделений экстренных стационаров и организаций ПМСП, определенных к приему случаев ОРВИ, пневмонией, для забора биологического материала, также члены оперштабов, работники, обеспечивающие карантинный режим на блок-постах. Размер надбавки третьей группы риска составляет Т212,5 тыс. или МЗП», — рассказала ответсек минздрава.

9 апреля работники службы скорой медицинской помощи в Алматы пожаловались, что им отказывают в доплатах, обещанных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. 10 апреля руководитель управления общественного здоровья (УОЗ) города Тлеухан Абилдаев сообщил, что указанным медработникам доплатят по I категории риска. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по обеспечению режима ЧП обеспечить жесткий контроль доведения доплат до медицинских работников.