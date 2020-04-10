Участники сделки ОПЕК+ не смогли прийти к новому соглашению

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Участники договора о сокращении нефтедобычи между организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и государств, не входящих в организацию (сделки ОПЕК+), не смогли прийти к новому соглашению, сообщает пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

«В результате 11-часовых переговоров стороны не смогли прийти к соглашению. Казахстан в свою очередь не теряет надежды на то, что в будущем консенсус о коллективном сокращении добычи нефти будет достигнут, что в свою очередь положительно отразится на нефтяной индустрии», — сообщили в минэнерго в пятницу по итогам министерского вебинара в формате ОПЕК+.