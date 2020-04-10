Казахстанцы в карантин пошли на фондовый рынок

Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В марте 2020 года количество желающих торговать и зарабатывать на фондовом рынке резко возросло, заявил заместитель председателя правления АО «Фридом Финанс» Тусуп Нукенов.

«В марте количество желающих торговать и зарабатывать на фондовом рынке резко возросло. Если сравнивать с мартом 2019 года, то в марте текущего года в нашей компании было открыто в четыре раза больше счетов», — сказал Нукенов, комментируя для МИА КазТАГ поведение казахстанцев на фондовом рынке в условиях карантина.

По его словам, в карантин число открываемых брокерских счетов физическими лицами не сокращается, а, наоборот, растет.

Причина в том, полагает эксперт, что в текущих условиях население ищет разные инструменты для сохранения и роста имеющегося капитала.

«В изоляции у потенциальных инвесторов больше свободного времени, чтобы изучить возможности фондового рынка», — добавляет зампред компании.

В январе компания запустила интернет-магазин, в котором можно «пробно» покупать, на сумму от Т3 тыс., акции казахстанских, российских или американских компаний, размещенных на Казахстанской фондовой бирже, что упрощает гражданам доступ к фондовому рынку и отражается на количестве открытых счетов, пояснил Нукенов.