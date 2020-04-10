Почему, когда Америка включает печатный станок, на других континентах ей завидуют

Может ли дополнительная эмиссия денег спасать другие экономики и правительства, кроме американских?

На данный момент ни Россия, ни Казахстан не имеют достаточного запаса прочности активов, облигаций, сырья, чтобы обеспечить ценность валюты, поэтому печатать деньги, чтобы выйти из кризиса, – не лучший вариант, уверен руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур.

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– Когда какая-либо страна включает печатный станок, как это обычно отражается на экономике страны, на инфляции, на росте активов? Имеют ли США, поскольку главная резервная валюта и самая твердая валюта мира – их, какие-то бенефиты от увеличившейся массы денег? Скажем, печатный станок запустили, экономику наводнили долларами, население осчастливили повышением зарплат и пособий, и никаких отрицательных моментов?

– Дополнительная эмиссия национальной валюты вовсе не такая безопасная и приятная процедура, как кажется на первый взгляд. Зачастую, США решают свои проблемы именно таким образом: запускают печатный станок и выбрасывают миллионы дополнительных долларов на рынок, как отложенное финансирование будущего спроса.

Так происходит и сейчас. Деньги будут направлены на компенсацию дефицита средств в бюджете и на финансирование социальных программ. Сможет ли данная инъекция разогнать экономику или наоборот утянет вниз – увидим после нивелирования влияния фактора пандемии.

– Тем не менее, некоторые эксперты утверждают, что США делают это грамотно. Дополнительной эмиссии денег предшествовал целый ряд неслучайных событий, в то числе понижение ключевой ставки до нуля. И вот когда депозиты держать стало невыгодно, правительство объявило о выпуске гособлигаций. И вместо гиперинфляции США ожидает инвестиционный бум.

– Это так. Но пока трудно говорить о том, действительно ли выиграет экономика. Уже сегодня американский доллар начинает проседать на международном рынке, так как стоимость национальной валюты, которая была выпущена, не подкреплена ростом экономики или торговым оборотом. В результате в стране, по прогнозам Мичиганского университета, уровень инфляции в 2020 году может достигнуть 2,5%. Для сравнения, по прогнозам экспертов, инфляция в России к концу года составит 2,6-2,7%, а в Казахстане, согласно прогнозу Нацбанка РК, этот показатель достигнет 9-11%.

– Хорошо, если на одном конце света запускает печатный станок Америка, как это может отразиться на нас, живущих на другом континенте? Можно ли ожидать в этом случае экспансию американского бизнеса на международные рынки?

– Нет, вопрос об экспансии вообще не стоит. Как я уже говорил, допэмиссия средств – это не лучшая мера. Бесконтрольный выпуск денег без сильной банковской и финансовой системы довольно опасен.

Однако у США присутствует большой запас прочности, и контролируемая инфляция может немного мотивировать экспортеров. В конце марта доллар действительно начал увеличиваться в цене, а сегодня американская валюта снижается по отношению к тенге или рублю.

Давайте сравним курсы. Так, на 26 марта стоимость доллара на валютном рынке Казахстана составляла 447 тенге за один доллар. 8 апреля стоимость доллара составила уже 437 тенге. За полторы недели доллар потерял 10 тенге. В связи с этим, сегодня некоторые инвесторы реже рассматривают его как «безопасный» актив. Если проанализировать настроения рынка, то можно проследить тенденцию увеличения интереса к криптовалютам, которые могут стать альтернативным платежным средством.

– Могут ли без серьезных негативных последствий запускать печатный станок такие развивающиеся страны, как Россия и Казахстан? Можем ли мы позволить себе такую роскошь?

– Включить печатный станок, конечно, можно, но надо понимать последствия. Если экономика страны переживает рецессию, то выпуск дополнительного объема наличных средств приведет только к усложнению ситуации: деньги начнут обесцениваться, а инфляция расти.

На данный момент ни Россия, ни Казахстан не имеют достаточного запаса прочности активов, облигаций, сырья, чтобы обеспечить ценность валюты.

В момент кризисных ситуаций основным проверенными методами стабилизации являются стимулирование работы кредитно-банковской системы, управление кредитными ставками и т.д. Просто напечатать деньги – это дополнительная рисковая составляющая.

– Всегда ли цели, когда запускается печатный станок, одни и те же? Или они могут варьироваться?

– Цель дополнительной эмиссии национальной валюты, как правило, всегда одна – покрыть дефицит в бюджете. И в некоторых случаях это действительно оправдано. Скажем, когда сокращается объем наличных денег в обороте вследствие определенных причин. К примеру, Китай тоже проводил дополнительную эмиссию национальной валюты после того, как миллионы йен были уничтожены во избежание распространения коронавирусной инфекции. При этом количество денег в обороте не изменилось.

В той же Америке ситуация другая: Федеральная резервная система выпускает деньги именно для покрытия экстрарасходов, вызванных последствиями пандемии, и это приводит к падению стоимости и ценности доллара на мировом рынке. Результат будет виден по реакции фондового рынка.

­– Получается, риск дополнительной эмиссии не надуманный, а реальный?

– Совершенно верно.

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