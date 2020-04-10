Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Погода без осадков ожидается лишь на западе Казахстана в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов местами по республике сохраняются осадки, в виде дождя и снега, лишь на западе РК – также погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, на юго-западе и юге — пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер ночью южный 3-8 метров в секунду. Температура днем +9+11, ночью -1-3.

В Алматы облачно с прояснением, в первую половину ночи осадки (преимущественно снег), туман. Температура днем +7+9, ночью -1+1.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура днем +13+15, ночью 0-2.

В Жамбылской области осадков не ожидается, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +6+11, ночью 0-5.

В Туркестанской области дождь, ветер 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью 0-5.

В Костанайской области дождь, возможен мокрый снег, местами туман, ветер местами 15-20 метров в секунду. Днем +9+14, ночью -1-6.

В Алматинской области днем без осадков, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью возможен снег. Днем +5+10, ночью -3+2.

В Акмолинской области небольшой дождь днем, туман, ночью возможен снег. Днем +6+11, ночью -1-6.

В Северо-Казахстанской области небольшой дождь, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +7+12, ночью -1-6.

В Павлодарской области без осадков. Днем +6+11, ночью 0-5.

В Карагандинской области днем без осадков, местами туман, ночью возможен снег. Днем +5+10 (на юге +15), ночью 0-5 (на юге +3).

В Актюбинской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +10+15, ночью 0-5.

В Западно-Казахстанской области без осадков, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +11+16, ночью +1+6.

В Атырауской области без осадков. Днем +12+17, ночью 0+5.

В Мангистауской области без осадков, ветер 15-20 метров в секунду, днем с пыльной бурей. Днем +10+15, ночью +3+8.

В Кызылординской области без осадков, пыльная буря, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +12+17, ночью -2+3.

В Восточно-Казахстанской области дождь, туман, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +5+10, ночью -3+2.

«В ближайшие сутки на большинстве рек Карагандинской, Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей будет наблюдаться спад уровни воды, на отдельных реках ожидаются ослабление ледовых явлений и дальнейшие подъемы уровней воды, разливы и подтопления. На горных реках юга, юго-востока и востока республики ожидаются колебания уровней воды», — предупредили синоптики.