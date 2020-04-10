Работники организаций ПМСП тоже получат доплаты к зарплате

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Владимир Радионов. Работники организаций первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) тоже получат доплаты к зарплате, сообщила ответственный секретарь министерства здравоохранения РК Ботагоз Жакселекова.

«По организациям ПМСП доплаты работникам предусмотрены работникам приемных отделений экстренных стационаров, организаций ПМСП, которые определены к приему пациентов с ОРВИ, пневмонией, тех организаций, которые обеспечивают работу фильтров провизорных организаций ПМСП, что делают забор биоматериал для тестирования», — сказала Жакселекова на брифинге в пятницу.

При этом она подчеркнула, что доплаты будут начисляться дифференцированно, в соответствии с отработанными часами.

«Перечень провизорных организаций ПМСП и приемных отделений экстренных стационаров утверждается на уровне областных управлений здравоохранения, тем самым мы четко видим, какие медработники были задействованы в противоэпидемических мероприятиях», — добавила Жакселекова.

9 апреля работники службы скорой медицинской помощи в Алматы пожаловались, что им отказывают в доплатах, обещанных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. 10 апреля руководитель управления общественного здоровья (УОЗ) города Тлеухан Абилдаев сообщил, что указанным медработникам доплатят по I категории риска. Позже президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по обеспечению режима ЧП обеспечить жесткий контроль доведения доплат до медицинских работников.