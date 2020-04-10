МИД Казахстана лишился функции заключения специальных инвестконтрактов

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Министерство иностранных дел Казахстана лишилось функции заключения специальных инвестиционных контрактов, передает корреспондент агентства.

«В положении о министерстве иностранных дел Республики Казахстан (…) в пункте 16: в функциях центрального аппарата: подпункты 61-12), 61-13) и 61-14) («утверждение порядка и условий заключения и расторжения специального инвестиционного контракта», «утверждение типового специального инвестиционного контракта» и «подготовка специального инвестиционного контракта» – КазТАГ) исключить; в функциях ведомств: подпункт 49) изложить в следующей редакции: «49) заключение, регистрация и принятие решения о досрочном прекращении инвестиционных контрактов, за исключением специальных инвестиционных контрактов», — говорится в постановлении правительства.

Также из функций ведомств МИД РК исключен подпункт 50 (разработка правил и условий заключения и расторжения специального инвестиционного контракта).

Из постановления следует, что функция заключения специнвестконтрактов теперь передана министерству индустрии и инфраструктурного развития.

«В положении о министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (…): в пункте 16: в функциях центрального аппарата: (…) дополнить подпунктами 152-1) и 152-2) следующего содержания: «152-1) утверждение порядка и условий заключения и расторжения специального инвестиционного контракта; 152-2) утверждение типового специального инвестиционного контракта»; в функциях ведомств: дополнить подпунктами 521-14), 521-15), 521-16) и 521-17) следующего содержания: «521-14) разработка порядка и условий заключения и расторжения специального инвестиционного контракта, 521-15) разработка типового специального инвестиционного контракта; 521-16) подготовка специального инвестиционного контракта; 521-17) заключение, регистрация и принятие решения о досрочном прекращении специального инвестиционного контракта», — сказано в документе.