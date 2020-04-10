МИИР РК на фоне скандала лишилось права бесплатно давать натурные гранты в землепользование

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Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана лишилось права бесплатно выдавать государственные натурные гранты в землепользование, передает корреспондент агентства.

«В положении о министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (…) в пункте 16: в функциях центрального аппарата: подпункт 152) (принятие решения о безвозмездной передаче предоставленного государственного натурного гранта в собственность или землепользование – КазТАГ) исключить», — говорится в постановлении правительства.

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