Резкое сокращение мировой экономики прогнозирует в 2020 году МВФ

Алматы. 10 апреля. КазТАГ – Резкое сокращение мировой экономики прогнозирует в 2020 году Международный валютный фонд (МВФ), сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«В условиях нынешней невероятной неопределенности пока нельзя предсказать насколько масштабным и глубоким будет экономический кризис. Однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что развитие экономики резко обратится вспять. Нет никаких сомнений в том, что 2020 год будет чрезвычайно тяжелым. Если во второй половине года пандемия пойдет на спад и станет возможной постепенная отмена сдерживающих мер и возврат к экономической деятельности, то, по нашим оценкам, возможно частичное восстановление в 2021 году», — сказала глава МВФ Кристалина Георгиева.

Однако, по ее мнению, это будет зависеть от ряда факторов, в первую очередь – от продолжительности эпидемии и, что особенно важно, от решений и действий, которые будут приниматься сегодня. Она призвала поддержать развивающиеся страны и государства с переходной экономикой, которым придется выдержать самый серьезный удар. По оценкам МВФ, их потребности во внешней помощи составят не один триллион долларов, и сами они смогу покрыть лишь небольшую часть этой суммы.

Глава МВФ определила четыре приоритетных направления действий: принимать меры по сдерживанию распространения вируса и поддержке систем здравоохранения; с помощью финансовых мер помочь пострадавшим людям и компаниям; снизить давление на финансовую систему и начинать составлять план действий на период восстановления.

«Правительства уже действуют. Страны по всему миру уже приняли фискальные меры в размере $8 трлн. МВФ окажет им любую необходимую поддержку, чтобы преодолеть нынешний кризис», — заключила Георгиева.