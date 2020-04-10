Названы даты спецсборов военнообязанных в регионах Казахстана

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Махамбет Абжан. Заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РК Серик Бурамбаев назвал даты специальных сборов военнообязанных в регионах Казахстана.

«Сегодня уже сформированы подразделения специальных сборов в городах Нур-Султан, Алматы, Алматинской, Кызылординской, Павлодарской и Акмолинской областях. Продолжается призыв в Актюбинской и Атырауской областях. 13 апреля начнется в городе Шымкент и Карагандинской области. 14 апреля – в Северо-Казахстанской области, 15 апреля – в Жамбылской области и 17 апреля – в Туркестанской области», — сообщил Бурамбаев на брифинге в пятницу.

Он добавил, что в Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях вопрос о проведении специальных сборов рассматривается.

2 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, в котором распорядился призвать военнообязанных на специальные сборы.

Позднее заместитель начальника генерального штаба РК Руслан Шпекбаев пояснил, что военнообязанных казахстанцев призовут на медицинскую службу, борьбу с паводками и дезинфекцию в связи с необходимостью эффективной защиты здоровья граждан РК и для обеспечения режима чрезвычайного положения (ЧП).