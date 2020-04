Невидимые злодеи. Совершенно секретные средства и способы лечения. В своем стремлении обрести самоуспокоение во время пандемии многие люди усугубляют не только собственную обеспокоенность

Газета New York Times опубликовала статью Макса Фишера под названием «Why Coronavirus Conspiracy Theories Flourish. And Why It Matters» — «Почему связанные с коронавирусом теории заговора процветают. И почему это важно».

В предисловии к ней говорится так: «Невидимые злодеи. Совершенно секретные средства и способы лечения. В своем стремлении обрести самоуспокоение во время пандемии многие люди усугубляют не только собственную обеспокоенность».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Коронавирус спровоцировал появление потока теорий заговора, дезинформации и пропаганды, порождающего эрозию доверия общественности и вызывающего неверие в представителей системы здравоохранения такими способами, которые могут удлинить и даже пережить пандемию.

Утверждения о том, что вирус является иностранным биологическим оружием, изобретением отдельных групп или частью заговора с целью реинжиниринга населения, заменяют бессмысленного вируса более знакомыми и понятными злодеями. Представляется, что каждое такое утверждение наделяет бессмысленную трагедию каким-то значением, даже темным.

Слухи о секретных средствах и способах лечения – таких, как разбавленный отбеливатель, отключение вашей электроники, бананы, — обещают надежду на защиту от угрозы, которой не могут избежать даже мировые лидеры.

Вера в то, что человек приобщен к запрещенным знаниям, наделяет его чувством уверенности и контроля в условиях кризиса, который перевернул мир с ног на голову. А распространение этого «знания» может дать людям то, что трудно найти после нескольких недель изоляции и смертей, — ощущение значимости и активной позиции.

«В этом есть все необходимое для приведения людей к теории заговора», — говорит Карен М. Дуглас, социальный психолог, специализирующийся на изучении веры в конспирологию в британском Кентском университете.

Слухи и явно малоубедительные утверждения распространяются обычными людьми, чьи критические способности оказываются пораженными вследствие ощущения растерянности и беспомощности.

Но многие из ложных заявлений распространяются также правительствами, стремящимися скрыть свои провалы; пристрастными деятелями, добивающимися политических выгод; заурядными мошенниками; а также — в Соединенных Штатах — президентом, который стал продвигать непроверенные методы лечения и озвучивать лживые утверждения в целях отведения вины от себя.

Всем теориям заговора свойственен один общий мессидж: единственный способ защиты заключается в обладании тайными истинами, приобщения к которым вас «они» не желают».

Конспирологические теории касательно коронавируса по сию пору распространялись с использованием главным образом канала YouTube и социальных сетей. Но сейчас ситуация меняется. Компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, принялся сокращать на его платформе количество таких видео, посредством которых распространяются конспирологии о связи между технологией 5G и распространением COVID-19. Можно предположить, что таким образом закладывается начало процесса введения цензурного контроля по отношению к теориям заговора касательно происхождения и предназначения коронавируса на этой площадке. А может – не только там.

Вот еще что в этой связи можно сказать. В западных электронных изданиях полно публикаций авторов, охотно берущихся рассуждать о том, что COVID-19 как синтетический вирус мог иметь азиатское происхождение. Теории на этот счет предлагаются самые разнообразные. Видимо, там совсем не возбраняется занятие такого типа рассуждениями.

