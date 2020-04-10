Газета New York Times опубликовала статью Макса Фишера под названием «Why Coronavirus Conspiracy Theories Flourish. And Why It Matters» — «Почему связанные с коронавирусом теории заговора процветают. И почему это важно».
В предисловии к ней говорится так: «Невидимые злодеи. Совершенно секретные средства и способы лечения. В своем стремлении обрести самоуспокоение во время пандемии многие люди усугубляют не только собственную обеспокоенность».
Далее уже в самой статье излагается следующее: «Коронавирус спровоцировал появление потока теорий заговора, дезинформации и пропаганды, порождающего эрозию доверия общественности и вызывающего неверие в представителей системы здравоохранения такими способами, которые могут удлинить и даже пережить пандемию.
Утверждения о том, что вирус является иностранным биологическим оружием, изобретением отдельных групп или частью заговора с целью реинжиниринга населения, заменяют бессмысленного вируса более знакомыми и понятными злодеями. Представляется, что каждое такое утверждение наделяет бессмысленную трагедию каким-то значением, даже темным.
Слухи о секретных средствах и способах лечения – таких, как разбавленный отбеливатель, отключение вашей электроники, бананы, — обещают надежду на защиту от угрозы, которой не могут избежать даже мировые лидеры.
Вера в то, что человек приобщен к запрещенным знаниям, наделяет его чувством уверенности и контроля в условиях кризиса, который перевернул мир с ног на голову. А распространение этого «знания» может дать людям то, что трудно найти после нескольких недель изоляции и смертей, — ощущение значимости и активной позиции.
«В этом есть все необходимое для приведения людей к теории заговора», — говорит Карен М. Дуглас, социальный психолог, специализирующийся на изучении веры в конспирологию в британском Кентском университете.
Слухи и явно малоубедительные утверждения распространяются обычными людьми, чьи критические способности оказываются пораженными вследствие ощущения растерянности и беспомощности.
Но многие из ложных заявлений распространяются также правительствами, стремящимися скрыть свои провалы; пристрастными деятелями, добивающимися политических выгод; заурядными мошенниками; а также — в Соединенных Штатах — президентом, который стал продвигать непроверенные методы лечения и озвучивать лживые утверждения в целях отведения вины от себя.
Всем теориям заговора свойственен один общий мессидж: единственный способ защиты заключается в обладании тайными истинами, приобщения к которым вас «они» не желают».
Конспирологические теории касательно коронавируса по сию пору распространялись с использованием главным образом канала YouTube и социальных сетей. Но сейчас ситуация меняется. Компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, принялся сокращать на его платформе количество таких видео, посредством которых распространяются конспирологии о связи между технологией 5G и распространением COVID-19. Можно предположить, что таким образом закладывается начало процесса введения цензурного контроля по отношению к теориям заговора касательно происхождения и предназначения коронавируса на этой площадке. А может – не только там.
Вот еще что в этой связи можно сказать. В западных электронных изданиях полно публикаций авторов, охотно берущихся рассуждать о том, что COVID-19 как синтетический вирус мог иметь азиатское происхождение. Теории на этот счет предлагаются самые разнообразные. Видимо, там совсем не возбраняется занятие такого типа рассуждениями.
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