Не менее 90% товаров, работ и услуг должны закупать у производителей РК – Токаев

Нур-Султан. 10 апреля. КазТАГ – Не менее 90% товаров, работ и услуг должны закупать у отечественных производителей, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, комментируя реализацию программы «Дорожная карта занятости» (ДКЗ).

«Одним из условий ДКЗ является закуп товаров, работ и услуг у отечественных производителей в объеме не менее 90%. Необходимо отметить, что по базовым материалам отечественное производство покрывает потребность внутреннего рынка. Это такие товары, как цемент, товарный бетон, гипс, строительные растворы, гипсокартон», — цитирует пресс-служба Акорды Токаева с заседания государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения (ЧП) в пятницу.

По его словам, в Казахстане «действуют 12 цементных, 27 кирпичных заводов, три производителя арматуры, пять производителей красок, 10 производителей сухих строительных смесей, один завод керамических изделий, в каждом регионе имеются производители товарного бетона и изделий из бетона».

«Не менее важным является вопрос ценообразования строительных материалов. Данная статья затрат в строительных проектах составляет более 60%. Отсутствие должного контроля стоимости базовых материалов повлечет за собой спекуляцию и неэффективное использование бюджетных средств. Госкомиссия совместно с акимами должна решить вопросы безопасности проведения работ в рамках ДКЗ», — подчеркнул президент.

Он отметил, что «места проживания, приготовления и приема пищи, санитарные узлы и так далее должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и регулярно проходить санитарную обработку».

«И государство, и бизнес не должны экономить на здоровье граждан. Выделяемые средства и реализуемые проекты будут под жестким контролем специальной группы. Администрации президента поручаю определить состав и порядок работы данной группы», — резюмировал Токаев.