Борьба с коронавирусом: лечение опаснее болезни 10.04.2020 17:20 Лилия ИГЛИКОВА Политика 87 0 Пётр Своик о политической составляющей карантина Похожие материалы: Число заболевших коронавирусом в Казахстане достигло 88 Женщины оказались более подвержены заражению коронавирусом в Алматы Родившийся от заболевшей коронавирусом в Кызылорде младенец здоров – облздрав «Елбасы: Когда мы едины – мы непобедимы». «Продление карантина в Казахстане погубит столицы?». «Борьба с коронавирусом не должна превращаться в войну с населением». «Карантин в стране будут снимать поэтапно, а межобластные границы, видимо, откроются не скоро» Кризис, связанный с коронавирусом, вызывает паническую реакцию не только у простых людей, но и даже у целых стран